A partire dal 4 ottobre verrà rilasciato Anthology of Fear su console Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta di un nuovo titolo appartenente al genere horror psicologico che lascerà gli utenti senza fiato. Il titolo, infatti, racconta la storia di una misteriosa scomparsa e starà ai giocatori scoprirne di più.

Stando alle informazioni fornite dagli sviluppatori, il titolo punta a differenziarsi dall’offerta videoludica vista fino ad ora. Infatti, i giocatori si troveranno a fronteggiare una realtà ambigua in grado di generare una paura multidimensionale.

Gli utenti Microsoft potranno giocare ad Anthology of Fear e provare le stesse esperienze dei giocatori PC e Nintendo Switch. Nel corso dell’anno, inoltre, è previsto il debutto anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Anthology of Fear porta una ambigua realtà e un pauroso mondo multidimensionale su Xbox One e Xbox Series X|S

Lo sviluppo del titolo è curato da OhDeer Studio e 100 GAMES mentre il publisher è Ultimate Games. L’accoglienza su Steam conferma la bontà del gioco, con oltre il 72% di recensioni positive sulla piattaforma. Inoltre, su YouTube, i video di gameplay di Anthology of Fear hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Il motivo di questo coinvolgimento è proprio nella natura di Anthology of Fear. Si tratta di un gioco horror psicologico con una prospettiva in prima persona e un design elegante. I giocatori dovranno esplorare il mondo, risolvere puzzle e portare avanti l’indagine.

Come dichiarato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games S.A.: “Anthology of Fear è un gioco horror con una storia lineare, in cui non mancano esperienze paranormali e tragiche, un senso di essere inseguiti e orrori che si nascondono negli anfratti del subconscio umano. La tensione e l’atmosfera soffocante sono enfatizzate sia dalle suggestive immagini che dal design del suono adeguatamente adattato alla situazione. Si tratta anche di un gioco che affronta il tema dei gravi disturbi mentali, accennando al mondo reale“.

Il gameplay si suddivide in diversi capitoli con la storia che verrà raccontata secondo la prospettiva di diversi personaggi per offrire un quadro pià ampio al giocatore. Inoltre, come indicato dagli sviluppatori, saranno necessarie dalle 2 alle 4 ore e mezza per completare il gioco.