Ultimamente un gruppo di fisici ha rivisitato il paradosso del gatto di Schrödinger scoprendo delle nuove informazioni solamente modificando un po’ la formula che aveva scritto in precedenza il fisico. Da questo ne sono venuti fuori dei nuovi elementi che sconvolgeranno il mondo della fisica in generale ma soprattutto delle fisica quantistica; infatti tutto parte dalla legge fondamentale in cui si evince che gli oggetti fisici possono esistere in una combinazione di più stati.

Da qui possiamo arrivare al concetto della sovrapposizione secondo cui un sistema rimane in tale stato finché non interagisce con un dispositivo di misurazione dal quale assumerà valori ben definiti. Un cambiamento del sistema in maniera veloce ed istantanea è chiamato collasso ed è proprio su questo fenomeno che Schrödinger propone la sua teoria del paradosso del gatto che può essere contemporaneamente morto o vivo. A questo il fisico Matteo Carlesso si pone la domanda se è possibile che l’ Universo si trovi in una sovrapposizione.

Fisica, modifiche sull’ equazione di Schrödinger

Gli scienziati per rispondere alla domanda di Carlesso hanno modificato l’ equazione di Schrödinger aggiungendo termini che spiegavano il modo in cui un sistema interagisce con sé stesso ed eliminando la distinzione tra oggetti sottoposti a misurazione e dispositivi di misurazione ipotizzando che il sistema subisca un collasso spontaneo a intervalli regolari. Da qui si è arrivati alla conclusione che possiamo avere un gatto morto o vivo invece di uno morto e vivo perché un sistema si localizza o collassa senza avere alcuna azione dall’ esterno. Per cui l’ Universo quantistico descritto dal modello dei fisici è un universo che alla fine collassò diventando classico; questo perché mentre le leggi quantistiche valgono per le particelle elementari, mentre per gli oggetti grandi seguono la fisica classica come previsto anche dalla teoria delle relatività generale di Einstein.

Questo tipo di studio sarà oggetto a tantissime domande per far capire meglio il perché avvenga un fenomeno simile e per spiegarlo bisognerà creare degli esperimenti pratici che meritano uno studio approfondito per realizzarli al meglio.