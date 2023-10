Il prossimo 10 ottobre è previsto il debutto ufficiale di Forza Motorsport. Il titolo simulativo di corse automobilistiche sviluppato dal team di Turn 10 torna su console Xbox Series X|S e PC con tantissime novità.

Gli sviluppatori hanno lavorato per rivedere il modello di guida di tutte le vetture disponibili e puntare sul realismo più estremo. Al fine di valutare i cambiamenti rispetto al precedente capitolo, il team di IGN ha pubblicato un video gameplay della durata di ben 17 minuti.

Il filmato mostra due gare complete estratte dalla modalità carriera di Forza Motorsport. Grazie a questa alternanza, è possibile ammirare come si comporta il titolo in due situazioni di gara completamente opposte.

Forza Motorsport si candida a diventare uno dei migliori titoli simulativi di corse automobilistiche degli ultimi tempi

La prima gara inizia con tanta nebbia in pista. Tuttavia, nel corso della gara il meteo dinamico mostra i muscoli. Infatti, si può notare come la nebbia presente in pista inizia a diradarsi e permette di far uscire il sole.

Questa situazione in evoluzione comporta la necessità di adattarsi in quanti, i raggi solari si riflettono sulla strada e sulla carrozzeria e tendono ad abbagliare. Inoltre, la visuale è completamente in prima persona, una soluzione che favorisce l’immersività.

La seconda gara, invece, presenta una visuale sul cofano dove il ray tracing offre uno spettacolo incredibile grazie ai tantissimi riflessi in tempo reale. Il video gameplay è catturato da Xbox Series X con una risoluzione a 4K e 60 fps.