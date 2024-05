Anche se ha avuto un inizio veramente entusiasmante, l’utenza di Threads aveva un calo esponenziale. Questa piattaforma social, concorrente di X (ex Twitter) di casa Meta ha raggiunto ben 10 milioni di utenti a sette ore dal lancio e ben 100 milioni solamente dopo 5 giorni. Questo inizio così entusiasmante finì nell’arco di un mese perchè precipitarini gli utenti attivi giornalieri dell’82%, un numero non molto piccolo.

Meta è riuscita ha superare la crisi con molti utenti attivi giornalmente.

Meta ha finalmente confermato di aver superato questa crisi grazie all’aumento degli utenti attivi giornalmente. Threads ha stabilizzato il suo numero di utenti attivi giornalmente a circa 150 milioni. Questo numero dato da Mark Zuckerberg durante la call incentrata sui guadagni di Meta nel primo trimeste, rappresenta l’incremento, anche se leggero, rispetto ai 130 milioni di utenti avuti dall’azienda nel febbraio del 2024. Sebbene il tempismo di lancio di Threads ha avuto un aspetto di intelligenza, perchè coincidente con la caduta di Twitter, l’app non è riuscita pienamente a competere con un gigante social che aveva anni per incrementare il numero di funzionalità e miglioramenti. Da quel momento in poi, Threads ha deciso di continuare ad aggiungere sempre più nuove funzioni, tendando così di limitare drasticamente la perdita di utenti. Fino ad oggi, l’app di Meta si sta avvicinando sempre più all’offerta di Twitter, ma il percorso da compiere è ancora lungo.

Adesso comunque la piattaforma del colosso, sta registrando una crescita di utenti “sana” rispetto alla prima, piuttosto che ad una fuga. Attualmente l’app ha tutti i presupposti richiesti dagli standard degli utenti per avere successo, però sempre non violando loro aspettati sul piano di monetizzazione di Meta. Comunque la società della piattaforma, di Mark Zuckerberg, sta lavorando sullo sviluppo nel segmento di intelligenza artificiale. Recentemente inoltre ha iniziato a rendere open source la nuova generazione di LLM, Llama 3, oltre a far uscire novità su Meta AI.