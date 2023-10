Microsoft ha lanciato un nuovo e spettacolare controller Xbox denominato Gold Shadow Special Edition. Si tratta di una versione molto particolare che, come è possibile intuire dal nome, si basa su una colorazione che unisce dettagli dorati che sfumano nel nero carbone.

Le specifiche tecniche sono quelle classiche dei controller Xbox ma lo stile e l’eleganza sono unici. Infatti, la finitura della parte dorata è tendente al metallico nella parte superiore. Anche il D-Pad ibrido è dorato e realizzato in metallo per una migliore usabilità. Le impugnature laterali sono in gomma nera per garantire la massima maneggevolezza e comodità durante l’uso.

Il team di Microsoft indica che la batteria del controller ha una autonomia in grado di arrivare fino a 40 ore. La scocca include anche una presa per cuffie da 3,5 mm per collegare direttamente i propri auricolari o headset.

Tra le principali feature presenti, figura la possibilità di rimappar i pulsanti e i profili personali per creare la propria esperienza di gioco. Per farlo è necessario accedere alla l’app Xbox. Trattandosi di un controller wireless, è compatibile con una vasta gamma di device tra cui Windows 10/11, Xbox Series X|S, Xbox One, Android, iOS, iPadOS e macOS.

La data di lancio del controller Gold Shadow Special Edition è fissata per il 17 ottobre e il prezzo di lancio in Europa sarà di 69.99 euro. Questo nuovo device si andrà ad aggiungere alla già ricca offerta di Microsoft che vanta controller in colorazioni esclusive come Stellar Shift blu-viola e Sunkissed Vibes oltre che quello ad edizione limitata a tema Starfield.