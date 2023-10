I video sono diventati sempre più importanti sul web e rappresentano l’82% di tutto il traffico a livello mondiale. Considerando che attraverso i filmati è possibile raccontarsi, sono uno strumento eccezionale per le imprese nella comunicazione verso i propri clienti.

Con la diffusione dell’intelligenza artificiale sarà possibile rivoluzionare anche il settore del videomaking. Il principale vantaggio sarà quello di rende accessibili i video di qualità professionale alle imprese che vogliono puntare sulla comunicazione visuale.

Come dichiarato da Giuseppe De Toma, esperto videomaker, “fare video è divenuto ormai necessario in questi anni. La loro forza espressiva, all’interno di una comunicazione integrata, non è replicabile da altre modalità. Anche un solo minuto di video può mostrare molto se non tutto di noi, suscitando empatia e aumentando la nostra percezione attraverso il tono, il calore della voce, le movenze del corpo, insomma tutte quelle qualità destinate a rimanere statiche per iscritto”.

L’Intelligenza Artificiale sta spopolando e il mondo dei videomaker si evolverà per rendere accessibili a tutte le aziende le produzioni di tipo professionale

Emerge chiaramente che attraverso i video è possibile effettuare storytelling visivo e quindi far evolvere lo stile della comunicazione di imprese, brand e professionisti. In questo modo, è possibile intercettare gli utenti e convogliare la loro attenzione sui contenuti visivi in modo tale da trasmettere informazioni.

Il vantaggio di un contenuto video, rispetto ad una classica foto, è legato al modo in cui il cervello elabora le informazioni. I video vengono elaborati in modo più rapido ed efficace rispetto a quelli testuali.

Grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale sarà possibile portare le produzione di livello professionale a tutte le aziende. In questo modo sarà possibile puntare migliorare i contenuti aziendali.

Il videomaker Giuseppe De Toma ha paragonato la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale all’ingresso nel settore di piattaforme specifiche per il montaggio video, le luci a led, fotocamere mirrorless e reflex (DSLR) in grado di girare video. Infatti, l’artista ha affermato:

“L’intelligenza artificiale è solo una delle tantissime innovazioni che hanno caratterizzato questo ambito durante la sua evoluzione, e se ben utilizzata aumenterà notevolmente la qualità dei video. Il risultato che vedremo nell’immediato, a mio avviso, consisterà in uno snellimento del processo di post-produzione, poiché questa tecnologia fornisce un sacco di tool in grado di velocizzare il processo complessivo.

Questo consentirà la realizzazione di un video professionale senza più investimenti ingenti come anni fa, perché la realizzazione può essere gestita interamente da una piccola casa di produzione, con tempi più brevi. Per le imprese, sempre più chiamate a operare una rivoluzione visuale nella propria comunicazione, ciò comporta l’accesso a un potenziale professionale prima d’ora impensabile”,