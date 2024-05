Il mondo del gaming può sembrare la maggior parte delle volte per delle persone, un qualcosa di semplice e non complesso, peccato che non si rispettano questi sogni. Il mondo relazionato con i videogiochi delle rispettive console è sempre un po’ ingarbugliato soprattutto per i titoli speciali o magari sulla compatibilità tra due console. Diciamo che questi dati non sono presenti solo negli ultimi anni ma succede da molto tempo, argomento che riguarda soprattutto Xbox e Playstation.

A quanto pare per il futuro della console di Microsoft in mente c’è qualcosa di diverso nell’ambito gaming soprattutto sulla compatibilità dei videogiochi.

Xbox, quale sarà il suo futuro?

A quanto pare gli ultimi risultati finanziari di Microsoft sono commentati da il CEO dell’azienda, Satya Nadella che si è concentrato sulla parte dei dati ottenuti dal gaming. Ambito molto interessante soprattutto per l’azienda e per gli ultimi grandi acquisti che ha compiuto come Activision-Blizzard. I dati ottenuti sono attualmente estremamente positivi, aventi una crescita notevole soprattutto per come già annunciato prima per Activision-Blizzard. Non tutte le notizie vengono con un buon finale visto che si è percepito un calo del 31% per la vendita di Xbox.

Ritornando sull’argomento di prima a Nadella i titoli in esclusiva non sono mai piaciuti tanto e li vede come qualcosa di totalmente sbagliato nel mercato dei videogiochi. Pensiero confermato con lo sbarco dei titoli di Xbox su PlayStation e Nintendo Switch.

Nadella inoltre ha recentemente commentato questo avvenimento affermando di stare espandendo i loro giochi su nuove piattaforme. Questa azione ha portato addirittura solo all’inizio del mese 7 giochi nella top 25 sul PlayStation Store.

I giochi a salire nella top 25 del PlayStation Store sono Sea of Thieves e Grounded, giochi molto importanti per Xbox. Le versioni Hi-Fi Rush e Pentiment di Sea of Thieves non sono riuscite a far parte di questa top.

A quanto pare Xbox sta aprendo i suoi orizzonti al multipiattaforma, quindi tocca solo aspettare il futuro per vedere cosa accadrà.