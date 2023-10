Le voci su GTA 6 (o GTA VI) si susseguono incessanti da mesi se non anni. Il nuovo titolo di Rockstar Games è in fase di sviluppo da tempo ma la software house non ha mai condiviso informazioni ufficiali in merito.

Gli utenti non vedono l’ora che il prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto venga annunciato. Infatti, sono passati quasi 10 anni dall’uscita di GTA V e tutti gli appassionati chiedono a gran voce un nuovo titolo che possa superare le vette raggiunte da un titolo che è entrato nel cuore di tutti gli appassionati.

Gli analisti ritengono che un annuncio da parte di Rockstar Games possa avvenire entro la fine di quest’anno con il debutto su console previsto a fine 2024. Questa teoria sembra aver ottenuto un piccolo indizio proprio da parte di Rockstar Games.

Rockstar Games si diverte da sempre a scherzare con i propri utenti e potrebbe aver svelato la data di annuncio dell’attesissimo GTA 6

IF YOU ADD UP THE NUMBER OF LETTERS ON THE SHIRT IT EQUALS 21 GTA ANNIVERSARY IS ON OCTOBER 21ST 2023 — 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕏 (@BURNITDOWNNNNN) September 29, 2023

Gli sviluppatori hanno diffuso un Tweet che strizza l’occhio proprio ai giocatori che non vedono l’ora di poter mettere le mani su GTA 6. Nell’immagine condivisa, si nota chiaramente la scritta di Vinewood posizionata sulle colline di Los Santos. Il distretto è chiaramente ispirato all’iconica Hollywood a Los Angeles.

La particolarità è proprio quella che i personaggi mostrati nella foto lasciano intravedere solo le lettere “V” e “I” che formano la combinazione “VI”. In numeri romani, queste due lettere indicano il numero “6”, un riferimento che tutti vogliono collegare a GTA 6.

Inoltre, l’utente DemonX ha voluto andare ancora oltre. Sommando le lettere e i numeri presenti sulle magliette dei personaggi, si ottiene il numero 21. Non si tratta di un numero casuale in quanto il 21 ottobre è l’anniversario del primo e storico capitolo di GTA.

Il titolo è uscito nel 1997 e ha cambiato per sempre l’industria videoludica. Con GTA 6 ci aspettiamo un impatto simile considerando sia le nuove possibilità di gameplay ma anche la risonanza che avrà il titolo. Gli analisti stimano un costo produttivo di circa 1 miliardo di dollari, una cifra mai raggiunta prima per un singolo videogioco. Per questo motivo, le aspettative sono altissime e i giocatori non vedono l’ora di avere maggiori informazioni.