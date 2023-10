Esistono monete il cui valore è molto diverso dal numero riportato su di esse. Ci sono persone che pagherebbero fior di denaro per possederne una nella propria collezione. Eppure, siamo così abituati ad usarle che non ci rendiamo conto di quanto esse potrebbero farci guadagnare.

Vendendo queste semplici monete da 2€ potreste guadagnare ben 300€, ma devono possedere particolari specifici. Quindi, di seguito, vi diremo esattamente cosa vi serve per ottenere questa cifra per singola moneta.

Le monete a cui dovreste prestare attenzione

Non essendo esperti del settore, è facile non rendersi conto delle caratteristiche delle monete che si maneggiano ogni giorno. A livello di materiale le 2€ sono effettivamente uguali tra loro, con l’uso di rame e bronzo per la fabbricazione, quello che le differenzia è il disegno riportato sulle due facce.

Sono invece molte le monete che sono altamente ricercate dai collezionisti. Una delle monete da 2 euro che dovreste cercare è quella in cui vi è il ritratto di Bartolomeo Borghesi. Ciò che rende la rende rara è la disponibilità in quantità limitate: ne sono state realizzate solo 100.000mila esemplari nel 2004, diffuse poi a San Marino. In condizioni perfette, questa piccola moneta dal valore apparentemente minimo potrebbe farvi guadagnare 300€.

Altra 2 euro importante è quella usata nel Principato di Monaco. Se prima si parlava di monete rare, queste sono quasi impossibili da trovare. Ma mai dire mai. Di queste ne sono state realizzate solo 2000 e rappresentano il volto della principessa Grace Kelly. Il conio fu creato appositamente per il 25° anniversario della sua morte. Qui si parla di ben oltre 300€, anzi va aggiunto uno zero perché vale 3000€. Tornando in Italia, una moneta da 2€ ricercata è quella della giornata mondiale della gioventù, facilmente riconoscibile grazie alla presenza della Cattedrale di Colonia. Valore? 300€.

Non sono solo queste le monete ricercate, ma ne esistono molte di più. Per comprendere a quanto potreste rivenderle è consigliabile informarsi online prima di spenderle. Inoltre, altro suggerimento che potrebbe svoltarvi la giornata è il cercare sui forum o gruppi Facebook qualsiasi altro oggetto che potrebbe sembrarvi raro, persino vecchi cellulari!