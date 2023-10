Ricaricare lo smartphone durante la notte è una abitudine a cui tanti di noi è effettivamente avvezzo, proprio perché rappresenta l’unico momento della giornata nel corso del quale il dispositivo mobile non viene effettivamente utilizzato, peccato che spesso sia una abitudine da evitare, proprio perchè gli utenti non paiono essere particolarmente attenti.

Dovete sapere che mentre il vostro dispositivo mobile è collegato alla presa di corrente, l’elevato afflusso di energia, ancora peggio se stiamo parlando di ricarica rapida, porta ad un surriscaldamento generale di tutta la superficie, considerando essere l’unico mezzo per riuscire a raffreddare correttamente il device.

Smartphone, caricarlo di notte potrebbe essere pericoloso

Proprio per questo motivo è impensabile credere di poter ricaricare lo smartphone tenendolo sotto le lenzuola, una pratica purtroppo molto diffusa sopratutto tra i giovanissimi, che può portare a conseguente tutt’altro che positive. Il rischio basilare consiste nel rovinare la batteria, proprio perché andrebbe a scaldarsi più del dovuto, ma il tutto potrebbe anche sfociare nella fusione della stessa, o addirittura nell’incendio.

Il consiglio che vi diamo non è di non caricare mai lo smartphone di notte, ma di farlo prendendo le dovute precauzioni o accorgimenti, atti ad impedire problematiche di questo tipo. Con ciò dovete posizionare correttamente il prodotto in fase di ricarica, ad esempio in un’area sufficientemente areata, così da permettergli di raffreddarsi correttamente ed impedire che si possa assistere al suddetto surriscaldamento di cui sopra. Questa è una regola basilare da rispettare con qualsiasi apparecchio elettronico.