La Lidl è divenuto negli anni uno dei supermercati più apprezzati e diffusi. La sua vastità di prodotti, i prezzi adeguati e diversificati permettono a qualsiasi famiglia di poter fare acquisti.

Tra gli scaffali, infatti, sono presenti le marche più note, altre meno conosciute e altri a marchio Lidl. Questi ultimi sono di qualità elevata e rispettano ogni esigenza: dai senza glutine ai vegani, fino ad arrivare a quelli creati per gli intolleranti al lattosio. Per non parlare delle promozioni settimanali tematiche e del reparto dedicato al fai da te e il giardinaggio. Insomma, ha davvero di tutto. Peccato sia caduta in fallo con un prodotto in particolare rivenduto negli store.

Il prodotto venduto sugli scaffali Lidl

A cadere sotto accusa, tanto da richiedere l’intervento delle autorità e la creazione di nuove regole, è un liquido per la pulizia delle auto. Il packaging sembra far essere tale prodotto un succo di frutta in tutto e per tutto. Chiariamo prima che l’episodio è circoscritto alla vendita in Spagna.

Dei clienti hanno posto la bottiglia nel loro frigo e, ignari, ne hanno ingerito il contenuto. L’etichetta riportava addirittura l’immagine di un’albicocca, non c’è stato scampo. Il marchio è il RobbyRob. Fortunatamente, il composto potenzialmente mortale non ha mietuto vittime, anche se ha causato un soggiorno prolungato in ospedale.

La descrizione era poi solo in inglese e in tedesco, quindi qui solo l’occhio ha fatto la sua parte. Il Ministero Spagnolo ha poi preso provvedimenti cautelari e la Lidl ha ritirato immediatamente il prodotto. Nel caso doveste trovarlo, venduto da un altro store, nel nostro store non fatevi ingannare.