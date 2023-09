Quando qualcosa diviene vecchio è obsoleto, lo gettiamo nel cestino senza remore. Questo potrebbe costarci caro, nel vero senso della parola. Alcuni oggetti, con il passare del tempo, acquistano grande valore e se venduti potrebbero fruttarci una grossa somma di denaro. I collezionisti, infatti, sono sempre alla ricerca di cose rare, come ad esempio cellulari aventi determinate caratteristiche.

Sapere quali siano i più richiesti del momento farà la sua parte. Più un oggetto viene desiderato, più alto sarà il prezzo a cui potrà essere messo in vendita. Se possedete uno di questi modelli allora potete considerarvi estremamente fortunati.

Vecchi cellulari che ora valgono una fortuna

Il mercato del collezionismo è qualcosa da non prendere sottogamba. Oggetti che per noi non hanno alcun valore, per gli appassionati sono pari ad un vero tesoro. Pensandoci, probabilmente, non verrebbe mai in mente che un cellulare conservato in un cassetto per anni possa avere ora un costo maggiore di quando lo si è comprato.

Uno dei modelli maggiormente ricercati è l’iPhone 2G lanciato da Apple nel 2007. Al giusto acquirente lo si può vendere anche ad una cifra di 1.000€. Altri apprezzati sono Nokia Mobira Senator e il Motorola DynaTAC che possono raggiungere un valore di circa 1.500€. Alcuni cellulari molto più “antichi” hanno un costo che arriva fino ai 2.000€, come l’Ericsson T10. Non saranno ugualmente costosi, ma anche questi possono fruttarvi un gruzzoletto: il Motorola StarTAC, il Nokia 9000 Communicator e quello E90 si aggirano sui 500 euro; il Nokia 3310 ha un prezzo di circa 150 euro.

Avete un altro cellulare o smartphone conservato da qualche parte? Per conoscerne il valore attuale vi basterà una breve ricerca online o chiedere ad esperti tramite i gruppi Facebook. Il nostro consiglio è quello di non buttare immediatamente le cose nel cestino (anche una SIM non usata da secoli) ed informarvi! Potreste gettare al vento una grande occasione.