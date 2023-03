PUBG MOBILE si prepara a celebrare il suo 5° anniversario questo mese. Sin dal suo debutto nel marzo 2018, il titolo è diventato uno dei videogiochi mobile più popolari al mondo grazie ad una community sempre attiva e federe.

La testimonianza diretta del successo di PUBG MOBILE è sottolineata dal 1 miliardo di download in tutto il mondo. Per festeggiare questo traguardo nel migliore modo possibile, gli sviluppatori hanno deciso di fare tantissimi regali a tutti gli utenti.

L’arrivo della versione 2.5 permette di scoprire il World of Wonder, una nuova modalità attualmente in Beta. I giocatori potranno realizzare le proprie mappe e modalità di gioco dando libero sfogo alla fantasia.

Il quinto anniversario di PUBG MOBILE è accompagnato da tante novità per i giocatori e alcune statistiche molto interessanti sul successo del titolo

Inoltre, l’update introduce anche il restyling multimappa Imagiversary. I giocatori potranno cercare di aprire la grande cassa posta al centro delle Imagination Plaza di Erangel oppure ottenere le ricomprese sparse per i dieci Distretti dell’Immaginazione.

Per capire l’impatto che PUBG MOBILE ha avuto nel settore del gaming è necessario snocciolare alcuni numeri molto interessanti. In cinque anni, la mappa sicuramente più rappresentativa del gioco è Erangel con 108,5 miliardi di visite totali. Si tratta di una cifra pari a 14 volte la popolazione del pianeta.

L’arma più utilizzata è M416 con 311 trilioni di utilizzi e 118,6 miliardi di eliminazioni. L’oggetto più apprezzato dagli utenti è la scia verde che accompagna la discesa col paracadute, utilizzata 780 milioni di volte durante i lanci. Passando ai veicoli, il Buggy è stato guidato 18,3 miliardi di volte mentre la moto è il veicolo preferito per gli spostamenti con oltre 3,42 trilioni di chilometri percorsi.

Ma non è tutto, essendo un fenomeno pop, sono estremamente importanti anche le collaborazioni messe in atto da PUBG MOBILE. Che si tratti di grandi icone culturali, artisti della scena K-pop, calciatori di fama mondiale, supereroi a giganti dell’industria automobilistica, tutti hanno voluto creare una partnership con il brand.

Come dichiarato da Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games: “Ai milioni di persone che ogni giorno giocano a PUBG MOBILE, grazie a tutti per questi fantastici cinque anni! Il supporto che abbiamo ricevuto dalla community continua a essere incredibile e speriamo che vi divertiate a festeggiare il quinto anniversario! Siamo entusiasti di continuare a fornirvi la migliore esperienza battle royale su dispositivi mobile!“.

Ricordiamo che il titolo è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play Store.