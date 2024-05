Sono disponibili tantissime offerte di rete mobile estremamente convenienti per tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale Spusu. Per tutto il mese di maggio, saranno infatti messe a disposizione degli utenti tantissime proposte, tutte a basso costo e con una grande quantità di traffico dati per navigare. Si parte da un prezzo inferiore ai 5 euro fino ad arrivare ad un massimo di 9,98 euro al mese. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte del momento.

Spusu Mobile, maggio ricco di offerte mobile super convenienti

Gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di offerte di rete mobile proposte dall’operatore telefonico virtuale Spusu. Come già accennato in apertura, infatti, anche per il mese di maggio 2024 la proposta è piuttosto ampia, con offerte a basso costo e che arrivano ad un massimo di 9,99 euro al mese. Per chi vuole pagare molto poco, è disponibile l’offerta mobile denominata Spusu 1.

Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare fino a 1 GB di traffico dati (più 2 GB di riserva), 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. Salendo di livello, troviamo poi l’offerta mobile denominata Spusu 100. Quest’ultima ha un costo di soli 4,90 euro al mese. Nonostante questo, l’offerta arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri.

C’è poi un’offerta pensata per tutti gli utenti che hanno la necessità di un maggior quantitativo di traffico dati per navigare. Ci stiamo rivolgendo all’offerta mobile denominata Spusu 200. Come suggerisce il nome, l’offerta in questione arriva ad includere fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività ,4G+, fino a 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. Nonostante questo, l’offerta mantiene comunque un costo per il rinnovo piuttosto contenuto, pari a 9,99 euro al mese.