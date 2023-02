La scelta dei contenuti assolutamente da guardare in streaming è molto più facile grazie alle classifiche TOP 10. Prendendo in considerazione solo i migliori film e serie TV è possibile ridurre di molto la lista delle produzioni da guardare.

Il team di JustWatch ha realizzato le due classifiche tenendo conto delle indicazioni degli utenti italiani nel periodo compreso tra il 20 e il 26 febbraio. Le classifiche sono basate sulla popolarità e sull’indice di gradimento delle produzioni disponibili su piattaforme come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY, Paramount+ e altre ancora.

Le nuove TOP 10 settimanali di JustWatch svelano quali sono i film e e le serie TV da guardare assolutamente in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Io sono l’abisso Top Gun: Maverick Bullet Train The Menu Elvis The Stray Strangeness Niente di nuovo sul fronte occidentale Una donna promettente Siccità

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Last of Us Mare Fuori La legge di Lidia Poet Carnival Row Outer Banks Veronica Mars Dinner Club 1923 The Consultant The White Lotus

La classifica TOP 10 dei film è dominata da Io sono l’abisso. La pellicola del 2022 è scritta e diretta da Donato Carrisi ed è basata sull’omonimo romanzo del 2020, realizzato dallo stesso Carrisi. Nel cast spiccano i nomi di Michela Cescon, Gabriel Montesi e Sara Ciocca.

La classifica TOP 10 relativa alle serie TV vede trionfare The Last of Us. Tratta dall’omonimo videogioco, la serie segue le vicende di Joel Miller (Pedro Pascal) e Ellie Williams (Bella Ramsey) impegnati in una pericolosa traversata degli Stati Uniti. Tuttavia, il Paese è vittima di una terribile epidemia che ha decimato la popolazione e fatto strada ad una serie di infetti temibili.