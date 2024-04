Apple iPhone 15 Pro rappresenta la versione più bilanciata tra i diversi dispositivi che l’azienda di Cupertino ha lanciato con la generazione corrente, infatti il prodotto riesce alla perfezione a raggiungere un livello di qualità superiore, a patto che comunque il consumatore sia disposto ad investire un determinato quantitativo di denaro per il suo acquisto.

Il problema è sempre stato il prezzo finale di vendita, poiché a tutti gli effetti il dispositivo viene commercializzato a quasi 1300 euro, nella sua versione base, per questo motivo l’aver la possibilità di ridurre la spesa di molto, rappresenta un vantaggio da considerare subito. Il modello in questione, come avete già potuto intendere, presenta 128GB di memoria interna (attenzione, non è espandibile tramite microSD), ed oltretutto è in vendita nella colorazione Titanio Blu, una delle più eleganti tra quelle attualmente presenti sul mercato.

Apple iPhone 15 Pro: occhio allo sconto disponibile oggi

Se volete risparmiare al massimo delle vostre possibilità sull’acquisto di Apple iPhone 15 Pro, siete nel posto giusto, infatti il top di gamma dell’azienda di Cupertino è disponibile all’acquisto a soli 1039 euro, approfittando così di un risparmio non da poco in confronto ai 1239 euro previsti di listino (lo sconto è infatti del 16% sul valore originario). Premete qui per acquistare subito.

Come tutti i nuovi modelli dell’azienda di Cupertino, anche il corrente è stato forgiato nel titanio, presenta quindi un design robusto e leggero, con vetro posteriore inserito opaco, per evitare che si possa sporcare o vengano trattenute le impronte, ed una protezione anteriore in Ceramic Shield di qualità. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, rappresenta l’ultima espressione della tecnologia dell’azienda di Cupertino, con refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz.