Tesla ha presentato i dati relativi al primo trimestre del 2024. Elon Musk ha approfittato di questa occasione per rilanciare il progetto Model 2 anche senza nominarlo direttamente. Negli ultimi tempi circolano parecchie voci relative ad una cancellazione del modello. Musk ha ribaltato queste speculazioni spiegando ai suoi azionisti che presto arriveranno sul mercato alcuni nuovi modelli Tesla più economici. Il lancio di suddette novità potrebbe avvenire entro la fine dell’anno o anche all’inizio del 2025.

Tesla annuncia l’arrivo di vetture più economiche

Tesla, nel comunicato sul bilancio, ha evidenziato che le vendite globali delle auto elettriche continuano ad essere poste ad una forte pressione. Evidenziando che molte case di produzione di automobili tendono a diminuire i propri investimenti, Musk ha invece ribadito che la propria azienda sta investendo in una crescita di questo settore.

Nello specifico il miliardario ha affermato che Tesla sta aggiornando la linea dei futuri modelli da rilasciare così da accelerarne il lancio. Questo precedentemente, infatti, era previsto per la seconda metà del 2025. Parlando dei suoi nuovi veicoli, Musk, ha parlato anche di modelli che siano più accessibili.

Come accennato, non c’è un chiaro riferimento alle Model 2, ma dalla parole dell’imprenditore sembrano emergere dettagli relativi proprio alla famosa Tesla che non dovrebbe presentare un costo superiore a 25 mila dollari. Non bisogna dimenticare che presto potrebbe arrivare la conferma relativa ai Tesla Robotaxi che potrebbero essere i reali protagonisti della dichiarazione di Musk. Dunque, per il momento la situazione rimane piuttosto incerta.

Mentre si attendono maggiori informazioni a riguardo, è evidente come, le recenti dichiarazioni della mente dietro Tesla ha fatto rialzare il titolo dell’azienda in Borsa. Quest’ultimo evento ha messo in evidenza delle rosee aspettative di crescita, soprattutto se dovesse essere effettivamente confermato l’arrivo della low cost Model 2. Oltre quanto detto, è importante sottolineare che i conti del Q1 per il 2024 non sono stati positivi per Tesla. Infatti, i ricavi sono diminuiti ad inizio anno, cosa che non accadeva dal 2020.