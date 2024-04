TIM, aprile è PERFETTO per rientrare: ci sono 3 offerte fino a 300GB

TIM, da sempre baluardo di qualità e soprattutto longevità, sta tornando in auge prepotentemente. Il suo obiettivo è quello di guadagnarsi la fiducia di alcuni utenti che recentemente o in un passato più remoto hanno deciso di scappare via. Oltre a tutto questo, c’è sempre la voglia di primeggiare da parte di TIM, la quale non si assopirà dopo il lancio dell’ultima campagna. Il provider ha deciso infatti di riproporre le sue offerte migliori dopo l’ultima parte del 2023.

Esatto, si tratta delle Power, quelle piene di contenuti e che in questo frangente costano anche meno del solito. Con tutti i contenuti presenti al loro interno, sarà difficile per gli utenti rifiutarle o non prenderle in considerazione per un eventuale cambio di gestore. Ecco quindi quel periodo promozionale in cui TIM ci va giù pesante, offrendo addirittura fino a 300 giga con un servizio molto ambito come il 5G.

TIM ha lanciato le Power: ecco le tre offerte piene di giga e con il 5G attivo

In questo momento ci sono delle offerte straordinarie che stanno facendo tornare tanti utenti in TIM. La prima è la Power Special, soluzione che include al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS e 300 GB in 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 €.

Le altre due offerte, ovvero la Iron e la Supreme Easy, offrono gli stessi minuti e gli stessi messaggi ma rispettivamente con 150 e 200 GB. I prezzi sono di 6,99 e 7,99 € al mese.

Un altro grande vantaggio lo offre ancora una volta l’azienda stessa, che ha deciso di fare un regalo ai suoi utenti nuovi. Chi sceglie queste due soluzioni infatti può avere a disposizione il primo mese totalmente gratis, così come l’attivazione.

L’opportunità di scegliere le Power di TIM non è ovviamente riservata a tutti in quanto il gestore vuole disturbare solo alcuni provider. La possibilità spetta solo a chi proviene dai gestori virtuali e da Iliad.