Secondo la nuova edizione del Global EV Outlook dell’IEA le prospettive relative alle auto elettriche, nonostante i vati alti e bassi, non sono poi così negative. Seguendo i dati riportati, quest’anno tra le vendite mondiali, un’auto su cinque sarà elettrificata. Questa dinamica rimodellerà l’intera industria e ridurrà in maniera significativa il consumo totale di petrolio. Secondo le previsioni si tratterebbe di circa 12 milioni di barili ogni giorno.

I dati di previsione evidenziano, inoltre, che entro il 2024 le auto elettriche raggiungeranno all’incirca 17 milioni di unità. Dunque, rispetto al primo trimestre del 2023 si sta registrando un aumento delle loro vendite pari a circa il 25%.

Aumenta l’accesso alle auto elettriche: merito del prezzo?

È il mercato cinese che guida questo andamento relativo alle auto elettriche. Qui sembra che le vendite aumenteranno di circa 10 milioni, arrivando ad un market share del 45%. Per quanto riguarda gli altri mercati mondiali, invece, negli Stati Uniti un’auto su nove sarà elettrica. In Europa la percentuale arriverà al 25%. Ma cosa sta spingendo l’aumento delle vendite per le auto elettriche?

Un dettaglio importante riguarda sicuramente i prezzi delle vetture che recentemente stanno, almeno in parte, diminuendo. Con i costi che si avvicinano a quelli delle auto termiche, le elettriche diventano sempre più accessibili anche grazie a promozioni e bonus che vengono offerti per favorirne la vendita.

Secondo l’IEA però il pareggio dei prezzi potrà arrivare solo nel 2030. Solo per quella data dunque è prevedibile che la situazione cambierà portando ad una maggior e concreta accessibilità a questo settore dell’industria automobilistica. Dato che si tratta di previsioni e che il mercato delle auto elettriche è in continuo fermento non è da escludere che questo limite temporale possa diminuire, o anche aumentare. Solo il tempo permetterà ad utenti ed esperti di poter comprendere come andranno le cose. Nel frattempo, chi è interessato all’acquisto di una vettura elettrificata e reputa il loro prezzo troppo elevato può solo attendere o indirizzarsi verso al mercato delle auto usate.