WhatsApp, gli aggiornamenti di aprile STRAVOLGONO l'app

Cosa sta preparando WhatsApp per rendere ancora più interessante la sua applicazione? La famosa piattaforma di messaggistica non si ferma e vuole spingere ancora più forte sull’acceleratore per rendere al pubblico un’esperienza ricca di funzioni. Se in passato WhatsApp era un’applicazione abbastanza standard che consentiva la messaggistica sotto vari aspetti, oggi si è evoluta esponenzialmente.

Ci sono diversi aggiornamenti pronti ad arrivare per gli utenti, proprio come testimoniano le varie indiscrezioni sul web. In primo luogo tutti dovranno fronteggiare una nuova era, quella dell’interoperabilità. Non mancano però le aggiunte che vanno a migliorare il servizio e soprattutto ad aggiungere delle comodità per gli utenti. Proprio per questo motivo fare un excursus generale su quello che sta per implementare WhatsApp è estremamente utile.

WhatsApp: arriva l’interoperabilità ma non solo, ecco anche alcune nuove possibilità

Chi ha seguito le indiscrezioni che sono arrivate sul web in questi giorni riguardo a WhatsApp, avrà certamente appreso delle intenzioni dell’applicazione. Il colosso vuole inserire l’interoperabilità al più presto per tutti, consentendo di inviare e ricevere messaggi verso e da altre piattaforme. Esisterà una sezione dedicata dove si potrà sfruttare questa possibilità, anche se saranno gli utenti a dover accettare il tutto.

Ci sono poi due novità di tipo strutturale su WhatsApp, entrambe pronte a modificare in positivo l’esperienza del pubblico. La prima riguarda l’introduzione di un nuovo filtro che riesce ad elencare le chat in base a quello che si cerca. Saranno tre le categorie per i vari tipi di messaggi: tutte le chat, chat di gruppo e non letti. In questo modo sarà possibile trovare in breve tempo la conversazione che si desidera.

L’ultima notizia parla di un aggiornamento fondamentale: WhatsApp potrebbe a breve permettere di scambiare file anche senza rete Internet. Chiaramente questa possibilità spetterà solo agli utenti nelle vicinanze, esattamente come AirDrop e Quick Share.