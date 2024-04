Grande scoperta nell'informatica quantistica: la notizia che aspettavamo

L’avvento dei computer quantistici ha prodotto un ampio interesse nella realizzazione di sistemi per la trasmissione di informazioni quantistiche su lunghe distanze. Le sfide da superare sono state parecchie e la lunghezza della trasmissione è solo uno dei molti ostacoli sul percorso di tale ricerca informatica. Un recente sviluppo all’Imperial College London potrebbe però portare ad un passo importante per la risoluzione di tale problematica.

Il lavoro del team sulla ricerca informatica quantistica

Il team di scienziati ha annunciato di aver sviluppato per la prima volta una serie di nodi di natura informatica capaci di contenere e processare diti quantistici per lunghe distanze. Questi nodi sono una soluzione necessaria alla base del nuovo sistema, progettato per essere interoperabile con i sistemi telematici usati in modo molto comune. Il nucleo avanzato di tale sistema è rappresentato da due dispositivi chiave. Il primo è responsabile della produzione dei fotoni legati dal fenomeno dell’entanglement, che consente la correlazione istantanea tra le proprietà di due particelle separate.

Il secondo dispositivo si comporta come un componente di memoria, capace di catturare gli stati dei fotoni emessi. La dottoressa Sarah Thomas, leader del team di ricerca, ha commentato con tanto entusiasmo tale innovazione, parlando dell’interazione tra i due dispositivi come del primo passo verso la creazione di reti quantistiche. Tale è ciò che più ci si aspettava per la creazione di un potenziale “internet quantistico”.

Anche se i risultati ottenuti saranno utilizzati dai ricercatori per perfezionare il prototipo sviluppato, con particolare attenzione alla durata del funzionamento delle unità di memorizzazione e alla diminuzione delle dimensioni del sistema, tale scoperta ha già cambiato le tradizionali idee sulla materia. Le caratteristiche analizzate hanno condotto alla scoperta di uno stato ibrido, fornendo un’altra dimostrazione verso l’infinita natura dei possibili sviluppi nel campo quantistico. Il lavoro svolto all’Imperial College London porterà forse alla realizzazione di avanzati sistemi di trasmissione quantistica e alla creazione di un sistema di calcoli e comunicazione dando vita ad una nuova epoca informatica.