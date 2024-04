Google Pixel 7A può essere considerato come uno dei migliori smartphone con sistema operativo Android, in termini sopratutto di rapporto qualità/prezzo, è indubbio che al giorno d’oggi l’utente possa avere libero accesso alle migliori specifiche tecniche, andando a spendere molto meno di quanto abbiate mai immaginato, e tutto questo grazie ad Amazon e Google.

Il prodotto viene considerato da molti come la via intermedia tra i top di gamma, quali sono Google Pixel 8 e 8 Pro, per coloro che vogliono comunque cercare di entrare nel mondo dell’azienda di Mountain View, limitando al massimo la spesa ed il denaro da investire in questa tipologia di dispositivi. Al suo interno si trova il processore Google Tensor G2, con chip certificato Titan M2, che porta con sé vari livelli di sicurezza, utili per proteggere tutte le informazioni personali, oltre ad un buon display OLED inserito nella parte anteriore, da 6,1 pollici di diagonale.

Google Pixel 7A: che offerte su Amazon

Lo smartphone sarebbe in commercio ad un prezzo di listino di 509 euro, una cifra che per molti potrebbe essere quasi proibitiva, ma che assolutamente risulta essere perfettamente allineata con le prestazioni generalmente offerte. Il suo diventare un best buy lo ritroviamo nel momento in cui il dispositivo viene scontato direttamente da Amazon, grazie alla quale è possibile risparmiare il 22% del listino, fino ad arrivare ad un investimento finale pari a soli 399 euro. Premete qui per l’acquisto.

E’ quasi superfluo ricordare essere commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica. Gli utenti possono restituirlo solo e soltanto entro 14 giorni dall’acquisto, date le nuove politiche di Amazon, la quale si occupa direttamente della spedizione e della consegna a domicilio.