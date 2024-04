L’operatore Kena Mobile lancia una nuova promo davvero interessante. Si tratta di Flash l’offerta attivabile online che comprende minuti illimitati, 200 SMS e 100 GIGA di traffico internet in 4G. Il costo mensile di Flash di Kena è di soli 4,99 euro. La promo è indirizzata a tutti gli utenti che intendono cambiare gestore telefonico richiedendo la portabilità del proprio numero di telefono. Tra gli altri operatori compresi in questa opzione ci sono Fastweb, Iliad e Poste Mobile.

La nuova promo di Kena offre agli utenti che decidono di passare all’operatore virtuale, come già accennato, 100 GIGA per navigare su internet con la stabilità del 4G fino a 60 Mbps in download. Mentre si arriva fino a 30 Mbps in upload. E non è tutto.

Arriva Kena 4,99 Flash per tutti i nuovi utenti

Il costo dell’attivazione è gratuito così come il costo della SIM. Compreso nel prezzo mensile di 4,99 euro mensili è disponibile anche il servizio VoLTE. Per quanto riguarda il servizio di roaming zero, sono previsti 5,5 GIGA. Se si superano i 100 GB previsti nella promozione di Kena la navigazione viene bloccata fino al successivo rinnovo.

Come detto, la promo online di Kena può essere attivata da chi richiede la portabilità del proprio numero da determinati operatori. Oltre i citati Iliad, Fastweb e Poste Italiane è possibile procedere anche se si proviene da Tiscali, CoopVoce, 2appy, Lycamobile. Digi Mobile, China Mobile, Welcome Italia. Spusu, Optima, Engan Mobile, Italia Power, Nova, Feder Mobile, Professional Link, Withu, 1 Mobile, NetValue, Daily Telecom, NTMobile, Wings Mobile, Nextus, e Green.

Gli utenti interessati possono procedere con l’istallazione dall’app ufficiale di Kena Mobile o chiamando il servizio clienti disponibile al numero 181. Al momento non è stata riportata nessuna possibile data di scadenza per la promo, ma il consiglio è quello di procedere subito se interessati e non perdere questa fantastica offerta proposta dall’operatore virtuale di TIM Kena Mobile.