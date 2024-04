Android REGALA ai suoi utenti 8 app e giochi a pagamento GRATIS

Ogni giorno può essere quello giusto per riuscire ad installare sul proprio smartphone delle nuove applicazioni o dei giochi interessanti. L’opportunità più ghiotta ce l’hanno oggi gli utenti Android che recandosi sul Play Store possono trovare una sorpresa: tanti contenuti a pagamento sono improvvisamente diventati gratuiti.

Esatto, è ancora una volta questa l’iniziativa di rilievo per questa giornata, che metterà a disposizione del pubblico tantissime opportunità. Chi vuole scaricare quel gioco o quell’applicazione che stava puntando da tempo ma che non comprava per via del prezzo, oggi può essere felice.

Ovviamente noi abbiamo scritto un elenco con i migliori titoli da scaricare, in modo da fornire le linee guida principali ai nostri lettori. I requisiti fondamentali sono pochissimi, ovvero avere uno smartphone o un dispositivo Android e soprattutto avere memoria sullo smartphone.

Play Store, solo per gli utenti Android sono questi i titoli a pagamento oggi gratis

Come potete vedere qui in basso sono diversi i contenuti che nel Play Store oggi sono diventati gratis. Gli utenti che desiderano farli propri, devono solo cliccare sul nome all’interno dell’elenco, dopodiché si aprirà direttamente il Play Store. Ci sono diversi icon pack, ovvero i celebri pacchetti icone che su Android possono personalizzare il sistema operativo. Non mancano comunque i giochi e le applicazioni che possono contribuire allo svago ma anche alle utilità quotidiane.

Consigliamo di scaricare tutto al più presto possibile in quanto l’offerta non durerà per sempre. Come è già accaduto altre volte, i contenuti a pagamento potrebbero tornare tali da un momento all’altro. Pertanto ecco l’elenco completo con i giochi e con le applicazioni che già da adesso potete scaricare gratis: