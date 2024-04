Dopo il lancio, avvenuto due anni fa, l’Aston Martin DBX si aggiorna. Per quanto riguarda gli esterni ci sono pochi cambiamenti per il SUV ad alte prestazioni. Ci sono invece una serie di miglioramenti per gli interni che risultano essere completamente rivisti. Il primo cambiamento riguarda il sistema di infotainment di nuova generazione. Quest’ultimo fornisce agli automobilisti maggiori possibilità di connessione e di personalizzazione. Il processo di restyling di cui è protagonista l’Aston Martin DBX ha seguito quanto successo con le DB12 e la Vantage. L’obiettivo è quello di creare un ambiente che sia allo stesso tempo accogliente e armonioso.

I cambiamenti interni dell’Aston Martin DBX

Nello specifico per gli schermi multitouch Pure Black, con quadro strumenti da 12 pollici e quello centrale da 10,25, integra alcune interessanti funzionalità. Tra queste ci sono l’Apple CarPlay wireless, l’USB–C e diversi servizi online a cui è possibile accedere utilizzando l’app ufficiale. Oltre ai display, sono presenti anche dei comandi fisici da utilizzare soprattutto per le operazioni chiave durante la guida, come la selezione delle marce, il riscaldamento, la ventilazione e il controllo della trasmissione.

Il cruscotto della vettura è caratterizzato da una linea orizzontale che separa la parte superiore e quella inferiore. All’interno di tutto l’abitacolo è evidente l’uso di materiali cromati e finiture testurizzate. Il design invece è più semplice rispetto la consolle centrale e aggiunge dettagli eleganti in equilibrio con gli altri dettagli più sportivi. La revisione ha coinvolto anche il volante, le bocchette di aerazione verticali e le maniglie delle portiere D-pull. Nel dettaglio i pannelli di rivestimento delle portiere anteriori risultano ampliati e disponibili in diversi materiali. Tra questi troviamo: rovere funé lucido e finiture, come fibra di carbonio e legno ziricote.

L’Aston Martin DBX707 può contare su un impianto audio da 800 W con 14 altoparlanti. Inoltre, è disponibile anche un sistema opzionale realizzato con Bowers & Wilkins appositamente per il SUV sportivo. Si tratta di un sistema surround da 23 canali e doppia amplificazione da 1.600W con subwoofer integrato e diffusori 3D. Per quanto riguarda l’esterno sono disponibili cinque variazioni di colori con l’aggiunta di un ulteriore colore in esclusiva per la DBX707 AMR23 Edition. Sono cambiate anche le maniglie delle portiere e gli specchietti retrovisori con il vetro a filo con integrate telecamere per l’assistenza al parcheggio 3D.