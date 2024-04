CoopVoce SFIDA Iliad: EXTRA 300 vs GIGA 180, il confronto

La sfida tra due gestori leader nel settore della telefonia non perde mai tempo per rinnovarsi. Oggi CoopVoce e Iliad si affrontano a colpi di giga con due offerte mobili che costa poco e concedono molto.

CoopVoce: la promo del momento è la EXTRA 300

Con la nuova promo, CoopVoce apre un nuovo nuovo capitolo tra le sue offerte introducendo una gamma inedita: ecco la EXTRA 300 con tutto incluso nel prezzo.

Per avere il meglio non si può che scegliere tale soluzione, visto che costa poco ed offre tanto. CoopVoce consente infatti a tutti di poter avere minuti senza limiti verso ogni numerazione mobile e fissa ma anche 1000 SMS. Oltre a questo, ci sono addirittura 300 giga con la rete 4G tutti i mesi. Il prezzo mensile è di 9,90 € al mese per sempre. Il grande vantaggio è che la prima mensilità non si pagherà, esattamente come il costo di attivazione.

Iliad sfida CoopVoce: la Giga 180 ha anche il 5G gratis

Quando il gestore che si sta valutando è Iliad, c’è poco altro da dire: probabilmente è il più completo di tutti. Bisogna dirlo fin da subito: rispetto all’offerta proposta da CoopVoce, questa ha meno giga a disposizione ma una risorsa in più, ovvero il 5G.

Non essendo infatti Iliad un provider virtuale, può disporre del massimo standard di rete senza problemi. La nuove Giga 180 consente così di avere ogni mese tutto ciò che si desidera, partendo con un quantitativo illimitato di minuti per le telefonate. Lo stesso principio vale per i messaggi, anch’essi illimitati. Arrivati finalmente alla connessione Internet, Iliad permette di avere tutti i mesi 180 giga con il 5G gratis.

Il prezzo di questa offerta mobile è grosso modo simile a quello della EXTRA 300: bastano 9,99 € al mese per sempre. Il costo di attivazione è praticamente uguale ma va pagato solo una volta ovviamente.