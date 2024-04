Una delle componenti più importanti presenti all’interno del nostro pc e senza alcun dubbio la memoria di archiviazione di massa, quest’ultima può essere composta o da un Hard Disk Drive o da un Solid State Disk, due memorie molto diverse ma allo stesso tempo molto simili, la prima predilige la capacità mentre la seconda la velocità.

Se dunque siete in cerca di una nuova memoria di archiviazione di massa il consiglio che vediamo è quello di acquistarla subito dal momento che a partire dai prossimi mesi e in arrivo un aumento di prezzo non indifferente che è stato preannunciato da due dei maggiori produttori di questa tipologia di memoria, parliamo di Western Digital e Seagate.

L’annuncio ai partners

Dopo un lungo periodo di calo della richiesta sembra infatti che l’aumento delle domande di questa tipologia di memoria porterà un aumento con effetto immediato del prezzo di queste ultime, questo è quanto hanno comunicato le due aziende ai propri maggiori partners di vendita al dettaglio tramite una comunicazione ufficiale che è riportata qui: “la ripresa della domanda continua in diversi segmenti della nostra attività e la nostra ridotta capacità produttiva sta limitando la nostra capacità di soddisfare la domanda dei nostri clienti, il che si traduce in tempi di consegna più lunghi. Inoltre, i nostri costi continuano a risentire delle pressioni inflazionistiche globali”.

Seagate ha attestato poi che “implementeremo aumenti di prezzo con effetto immediato sui nuovi ordini e per la domanda che supera i volumi precedentemente impegnati. Si prevede che i vincoli sull’offerta continueranno e pertanto prevediamo che i prezzi continueranno ad aumentare nei prossimi trimestri”.

In passato effettivamente era stato previsto un aumento anche del 25% del prezzo delle memorie di archiviazione, momento che forse sta per arrivare veramente, se dunque avete bisogno di acquistare una memoria di massa affrettatevi dal momento che potreste dover spendere molto di più se non procedete immediatamente.