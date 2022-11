Il mondo degli eSports è in continua espansione e gli utenti impegnati a guardare tornei competitivi o semplici partite in streaming sono sempre tantissimi. Tuttavia, i numeri sono sempre in crescita e questo solleva un importante quesito.

Con l’aumentare della popolarità degli eSports, gli sport tradizionali avranno ancora il loro fascino che da sempre li contraddistingue? Rispondere a questa domanda non è facile ma il team di JustWatch ci ha provato.

Dalla seguente infografica emerge come eventi come la finale di Champions League, il Super Bowl e la Formula 1 abbiano ancora un certo appeal sugli appassionati. Tuttavia, subito dietro questi grandi eventi, troviamo le Finali Mondiali di League of Legends.

League of Legends si conferma il titolo preferito per gli eSport e presto potrebbe superare in popolarità anche gli sport tradizionali

Il videogioco sviluppato da Riot Games ha superato e distanziato, in termini di visualizzazioni la finale dell’Europeo Femminile, le finali dell’NBA, le World Series del baseball americano. Si tratta di sport molto popolari e dotati di un certo seguito, ma lo stesso vale anche per League of Legends nel settore degli eSports.

Basta guardare i numeri registrati da JustWatch per farsi un’idea di quale sarà il trend per il prossimo futuro. League of Legends sta diventando sempre più importante nel panorama mondiale e sempre più persone vogliono seguire le sfide. Ma non è il solo titolo apprezzato dagli appassionati. Infatti troviamo giochi del calibro di Dota 2, CS:GO e Valorant.

Considerando che gli eSport ormai hanno tale rilevanza, JustWatch ha scelto di rendere facile agli utenti la ricerca della prossima grande sfida. Ecco quindi che in maniera del tutto simile a quanto già fatto per gli sport tradizionali, la piattaforma permette di scoprire dove si terrà il prossimo incontro. In questo modo, gli appassionati potranno segnare l’appuntamento e trovare facilmente e gratuitamente il modo per seguire il match.

Attualmente la funzionalità è attiva solo per League of Legends ma nel corso delle prossime settimane verrà ampliata per includere anche altri titoli. Il calendario includerà sia gli appuntamenti giornalieri che quelli futuri con la possibilità di filtrare i risultati in base alla propria lingua preferita.