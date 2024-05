Il destino di Google pende ora dalle decisioni del giudice Amit Mehta, dopo che le argomentazioni finali sono state presentate nel corso di un processo storico svoltosi ieri. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, insieme agli stati querelanti, ha esposto le loro ultime prove giovedì, mettendo sotto la lente la presunta condotta anticoncorrenziale del gigante tecnologico nel settore delle ricerche online.

Le motivazioni dietro il processo

Le accuse del 3 maggio si sono focalizzate sul presunto comportamento illegale di Google nel mercato della pubblicità legata alle ricerche. In parallelo, Google è stato anche accusato di non aver conservato alcuni messaggi scambiati attraverso chat private, che il Dipartimento di Giustizia ritiene possano essere cruciali per il caso.

Il governo sta cercando di dimostrare che Google ha monopolizzato i principali canali di distribuzione nel mercato dei motori di ricerca, impedendo così ai suoi potenziali rivali di emergere come minacce significative. Questo sarebbe stato ottenuto attraverso contratti con produttori di telefoni e sviluppatori di browser, garantendo a Google il ruolo di motore di ricerca predefinito per eccellenza.

Se il giudice Mehta concorderà sulla presunta ostacolazione della concorrenza da parte di Google, potrebbe prendere in considerazione le argomentazioni del governo riguardo al mercato della pubblicità online come ulteriore prova di condotta anticoncorrenziale.

L’avvocato del Dipartimento di Giustizia, Kenneth Dintzer, ha paragonato questo caso a quello storico che vide coinvolta Microsoft, sottolineando la possibilità di una conclusione simile. Ma l’avvocato principale di Google, John Schmidtlein, ha respinto tale analogia, insistendo sul fatto che Google abbia conquistato il mercato attraverso l’offerta di un prodotto superiore, diversamente da quanto accaduto con Microsoft.

Google è davvero l’unica alternativa?

Una domanda chiave è se esistano alternative valide agli annunci pubblicitari di Google. La risposta influenzerà la valutazione del potere monopolistico di Google. Mentre l’azienda sostiene che ci sono molte alternative per gli inserzionisti, il governo dissente.

Mehta ha manifestato una certa inclinazione verso le argomentazioni del governo, pur riconoscendo l’esistenza di alternative valide a Google. Ha citato Amazon come esempio, ma ha distinto le piattaforme pubblicitarie come Facebook e TikTok, sottolineando le differenze nei comportamenti degli utenti.

Un punto di discussione è stata la capacità di Google di controllare i prezzi, considerata caratteristica tipica dei monopolisti. Gli stati querelanti, rappresentati dagli avvocati generali di 38 stati, hanno anche accusato Google di ritardare lo sviluppo di funzionalità nel suo strumento di marketing SA360.

Un altro aspetto cruciale è la presunta distruzione di documenti da parte di Google, che il Dipartimento di Giustizia considera come prova della loro intenzione anticoncorrenziale. Mehta ha criticato la politica di conservazione di Google, definendola “carente”.

Un finale che farà storia

La decisione finale spetta ora al giudice Mehta, mentre Google e il Dipartimento di Giustizia si preparano per il prossimo round nel loro scontro, fissato per l’autunno, riguardante la tecnologia pubblicitaria.