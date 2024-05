NIO: la batteria semi-solida da 150 kWh noleggiabile da giugno

La NIO, casa automobilistica cinese specializzata nella produzione di auto elettriche, darà presto ai propri clienti l’accesso alla sua rivoluzionaria batteria semi-solido da 150 kWh. Questi sistemi non potranno però essere acquistati, ma solo noleggiati. Provarle anche per poco tempo permetterebbe di sperimentare una tecnologia che promette un’autonomia superiore a 1000 km. Si tratta di un sistema straordinario, considerando le autonomie odierne, che potrebbe cambiare totalmente le auto elettriche e la loro fruizione.

Le batterie allo stato semi-solido sono state create da WeLion New Energy Technology, l’azienda partner di lunga data di NIO. Queste hanno prima passato vari test di resistenza a lunga percorrenza in condizioni reali e poi sono state immesse sul mercato. Nelle sperimentazioni, in particolare, sono state le berline ET7 a dimostrare un’affidabilità pazzesca delle batterie percorrendo da più di 1000 km con un solo rifornimento di energia.

L’innovativo approccio di NIO al lancio di questa tecnologia rivoluzionaria consiste nell’affittare ai clienti su base giornaliera la batteria da 150 kWh. Tale soluzione consente di non penalizzare gli automobilisti con costi molto elevati della produzione. In questo modo si da comunque loro accesso all’autonomia superiore di tale tecnologia quando ne hanno bisogno davvero.

Una batteria a noleggio per una maggiore autonomia

Il costo del noleggio dipenderà dalla capacità della batteria che il cliente ha installato sulla propria auto in uso. In particolare, i clienti della auto con una batteria da 70/75 kWh pagheranno 150 yuan al giorno (più o meno 13 euro) per i primi 7 giorni di utilizzo. Chi ha accesso a una da 100 kWh dovrà pagare 100 yuan al giorno per i primi 7 giorni, più 50 yuan (circa 7 euro) dopo il settimo giorno.

La batteria allo stato semi-solido NIO vanta una densità energetica di 260 Wh/kg. Le dimensioni sono 2.062 mm in lunghezza, 1.539 mm in larghezza e 186 mm in altezza, regalando prestazioni elevate in un pacchetto compatto. La tecnologia Battery Swap garantisce poi che tutti i clienti di NIO siano in grado di beneficiare della nuova batteria semi-solido. Infatti, la batteria è delle stesse dimensioni delle già esistenti in tutte le vetture e può quindi essere montata sulla auto elettriche della casa.

L’affitto su base giornaliera è stato scelto per offrire agli utenti la flessibilità di utilizzare la nuova batteria e sfruttarne l’autonomia superiore solo quando effettivamente necessario, magari per dei viaggi più lunghi o periodi di vacanza. Dato il carattere ad alta tecnologia e il costo di produzione elevato, la quantità disponibile sarà inizialmente comunque limitata.