Skoda Enyaq RS Race: l'auto elettrica per il futuro del motorsport

Skoda ha una tradizione nel motorsport molto lunga. La società continua a guardare al futuro di questo campo, ma questa volta seguendo la tendenza dell’elettrica. L’azienda ha infatti proposta quella che è la sua idea di auto elettrica da corsa. Il concept Skoda Enyaq RS Race, basato sulla Enyaq Coupé RS, si presenta come una versione ad alte prestazioni per il mondo delle corse destinato ai del SUV elettrici.

Al momento non si tratta di una vettura reale, i render sono soltanto digitali e devono ancora prendere forma. La Skoda ha però dichiarato, per la gioia degli amanti delle corse, che questa non resterà una semplice idea, ma che diverrà reale, anche se forse non sarà un modello di serie. Una volta su strada, la Enyaq RS Race potrebbe diventare la base su cui prendere ispirazione per creare e potenziare auto elettriche del future anche per i modelli di serie.

Le cose che conosciamo sul prototipo Skoda

Il prototipo ha un design particolare ed aggressivo, creato grazie ad un body kit aerodinamico. La parte frontale dell’auto presenta dei paraurti nuovi e rielaborati, con grandi prese d’aria integrate. I passaruota sono stati ingranditi e, dalle immagini digitali, si notano anche cerchi da 20 pollici. E gli pneumatici? Non potevano che essere ad alte prestazioni, pensati per le piste. Un’ala fissa posteriore dalla grandezza notevole, unita all’estrattore e alle pinne stabilizzatrici posizionati sul tetto, creano un veicolo straordinariamente aereodinamico. Alcune delle modifiche apportate sono vagamente ispirate alla Skoda Fabia RS Rally2.

Ci dispiace comunicarvi che non sono stati condivisi dettagli sulla meccanica. Non sappiamo nulla di preciso né sul powertrain, sulle prestazioni o sull’autonomia. Visto però che Skoda ha basato il prototipo sulla Enyaq Coupé RS, si ipotizza che possa contare su 2 motori elettrici, uno all’anteriore ed uno al posteriore, per una potenza di 220 kW e 460 Nm di coppia.

Non resta che attendere il momento in cui il concept prenderà forma. Riusciremo a scoprire come la Skoda porterà l’elettrificazione nel mondo del motorsport? La Enyaq RS Race potrebbe essere un’entusiasmante auto futuristica raccontarci quello che accadrà con l’elettrico, portando velocità e sostenibilità su pista.