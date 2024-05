Iliad, c'è un REGALO nella nuova GIGA 180 di maggio

Un gestore forte come Iliad non può che prendere in mano le redini del gioco in un periodo così concitato nel mondo della telefonia mobile. Sono diverse le realtà che stanno mettendo in gioco le loro migliori offerte ed è per tale motivo che c’è bisogno di difendersi, magari attaccando come piace al gestore.

Il tempo ha insegnato che Iliad tende spesso a riproporre le sue vecchie offerte e lo ha fatto anche questa volta. Dopo aver mostrato agli utenti tantissime nuove opportunità nel corso del tempo, che si sono ripetute ciclicamente, ora era il turno del ritorno di una delle offerte più amate, ovvero della Giga 180.

Chi conosce Iliad sa molto bene che le sue offerte includono spesso al loro interno anche altri aspetti positivi, come ad esempio la connessione in 5G.

Iliad, le nuove offerte della concorrenza si inchinano alla Giga 180 con il 5G

Gli ultimi mesi sono stati fondamentali per Iliad, che ha dovuto reggere l’urto dei provider virtuali che hanno provato in ogni modo a portargli via degli utenti. L’azienda è stata in grado di resistere e portare a casa grandi traguardi, superando i 10 milioni di utenti senza troppi problemi. Al momento è però opportuno riproporre una delle sue migliori offerte per mettere in difficoltà i grandi gestori ed infatti è tornata la Giga 180.

Questa soluzione, già vista in passato, non è cambiata di una sola virgola e mostra infatti gli stessi contenuti con lo stesso prezzo di vendita. Il grande vantaggio sta nel riuscire ad ottenere mensilmente anche il 5G senza pagare alcun extra. La Giga 180 permette agli utenti che scelgono Iliad di avere mensilmente minuti senza limiti verso ogni provider, SMS illimitati verso tutti e 180 giga appunto in rete 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 € per sempre, senza rimodulazioni che possano scalfirlo. Lo stesso prezzo è da pagare anche per il costo di attivazione ma una tantum.