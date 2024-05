Uno dei prezzi più bassi di sempre vi attende direttamente su Amazon, riguardante l’acquisto delle Apple AirPods di ultima generazione, o meglio di seconda generazione, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista che attira e cattura l’attenzione dei consumatori, mettendo sul piatto una spesa fortemente ridotta rispetto al passato.

Nell’avvicinarsi ad una simile soluzione è bene prima di tutto ricordare essere praticamente compatibili in esclusiva con i prodotti di casa Apple, il loro pane quotidiano con i quali è possibile condividere rapidamente le funzioni, effettuare un pairing molto rapido, ed allo stesso tempo godere di tutto ciò che ruota attorno ad un device di questo tipo. Disponibili solo in un’unica colorazione, le cuffie sono caratterizzate da un design veramente iconico, garantiscono una ergonomia superiore al normale, ed una buona autonomia generale.

Apple AirPods: che offerta pazza su Amazon

Le Apple AirPods sono indubbiamente le cuffiette più desiderate tra tutti i modelli presenti in commercio, per questo motivo oggi affrontiamo con piacere la presenza di uno sconto importante sulla seconda generazione. Il loro prezzo consigliato sarebbe di 149 euro, grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare, la spesa viene ridotta di 50 euro, fino a raggiungere il valore finale di soli 99 euro. La garanzia è sempre di 24 mesi, con consegna in tempi brevissimi direttamente presso la vostra abitazione. Premete qui per acquistarle su Amazon.

In termini pratici le cuffiette possono garantire una autonomia complessiva che è in grado di raggiungere anche le 24 ore di utilizzo, sfruttando i cicli che solo la custodia di ricarica può offrire, mentre si scende a 5 ore per quanto riguarda l’autonomia della singola cuffietta. La compatibilità, come vi abbiamo anticipato, consente l’utilizzo da iPhone 8 a successivi, come anche iPad dalla quinta generazione, i vari iPad Pro o iPad Mini.