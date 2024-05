Nel tumultuoso universo dell’industria automobilistica, arriva la nuovissima Renault 5. Un’icona del passato che si appresta a tornare con una veste completamente rinnovata e un processo produttivo radicalmente innovativo. Si tratta di un evento davvero molto importante, soprattutto se consideriamo la situazione del mercato attuale. Sempre più caratterizzato da una concorrenza feroce e un incessante bisogno di innovazione. Ecco perché, ogni tanto, un’iniziativa del genere spicca molto più delle altre. In quanto va oltre il semplice aggiornamento di design o tecnologia, per mettere in discussione i paradigmi stessi della produzione. È ciò è proprio quello che sta accadendo con la tanto attesa ultima arrivata.

Renault 5, mai stati così veloci

Gilles Le Borgne, il talentuoso Chief Technology Officer di Renault, di recente ha gettato nuova luce su questo progetto ambizioso, rivelando che la Renault5 sarà prodotta in meno di 10 ore, un tempo incredibilmente ridotto rispetto agli standard dell’industria. Ma come è possibile una tale impresa? Le risposte risiedono nell’approccio all’avanguardia che l’azienda stessa ha provveduto ad adottare nel suo processo produttivo.

Al centro di questa rivoluzione sta l’ingegneria simultanea. Un metodo di progettazione e sviluppo che permette di eseguire le diverse fasi del processo in parallelo anziché in successione. Questo significa che, mentre i progettisti lavorano su un aspetto del veicolo, gli ingegneri possono contemporaneamente concentrarsi su un altro, riducendo drasticamente i tempi complessivi di sviluppo e produzione.

Le innovazioni non si fermano qui

Le Borgne ha sottolineato l’importanza di due indicatori fondamentali, l’ora legale e il DSTr (rapporto tra lavoro diretto e lavoro non diretto). Questi due parametri, combinati con l’ingegneria simultanea, consentono di calcolare con precisione i tempi di produzione. Ad esempio, la previsione di 4,6 ore di ora legale per la produzione della Renault 5, moltiplicata per il fattore DSTr di 2,0, porta a un tempo totale di assemblaggio inferiore a 10 h.

Ma quali sono le implicazioni di tale rivoluzione? Oltre alla riduzione dei costi di produzione, che permette di mantenere un listino prezzi competitivo, questa nuova metodologia offre una maggiore flessibilità e reattività agli imprevisti. Consentendo alla nota azienda automobilistica di adattarsi più rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato. In più, potrebbe avere ripercussioni significative persino sull’intera industria automobilistica. Spingendo altri produttori a rivedere i propri processi di produzione e adottare approcci più efficienti e sostenibili. Insomma, la nuova Renault 5 non è solo un’auto, ma un simbolo di un’industria in continua evoluzione, pronta a abbracciare il futuro con audacia e determinazione.