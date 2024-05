Lexus UX 2024: aggiornamenti e prezzi per il crossover giapponese

Il Lexus UX ha ricevuto diversi miglioramenti con il Model Year 2024, grazie a nuove caratteristiche e ad alcuni aggiornamenti estetici e tecnologici. In realtà le novità non sono recenti, ma sono state presentate ad inizio anno, solo che ora arrivano finalmente sul nostro mercato.

Partiamo dalla parte del design. La Lexus Model Year 2024 non ha particolari ritocchi, ma presenta un nuovo colore disponibile. Si tratta della Sonic Copper, disponibile su tutte le versioni del modello già conosciute. La tinta si aggiunge alle altre 11 già disponibili, una vera palette diversificata, pronta a soddisfare qualsiasi gusto. Ci sono anche versioni in cui si può scegliere il tetto a contrasto, proprio per non passare inosservati in strada.

Se siamo partititi dall’esterno è ora di passare alla parte interna della Lexus. Qui i cambiamenti sono tutta un’altra storia. Tra gli optional ora disponibili c’è un nuovo display da 12,3 pollici, personalizzabile completamente a livello grafico. Anche l’infotainment è stato aggiornato ed ora ha uno schermo touch da 8-12,3 pollici, che cambia a seconda della versione scelta. Quest’ultimo presenta funzionalità migliorate e una maggiore intuitività d’uso.

Specifiche tecniche e costi della nuovissima Lexus

Grande novità è la sostituzione della Lexus UX 250h Premium Hybrid con la nuova versione UX 300h. Lo schema del powertrain in tal caso resta sempre quello. Il motore è quattro cilindri in linea da 2 litri abbinato a due motori elettrici. Questi danno una potenza complessiva di 199 CV/146 kW alla vettura. Nei modelli dotati di trazione integrale E-Four è presente inoltre un nuovo motore sull’asse posteriore con una potenza di 30 kW e una coppia di 84 Nm, a cui è stata aggiunta una batteria agli ioni di litio e una riprogettazione dell’inverter.

E le prestazioni? Che cosa avremo sotto mano? L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede circa 7,9 secondi per il modello a trazione integrale e 8,1 secondi per quello con l’anteriore. Per quanto riguarda i consumi abbiamo valori compresi tra 5,0 e 5,2 l/100 km per quello a trazione anteriore e 5,3 – 5,7 l/100 km per la versione trazione integrale nel ciclo combinato WLTP. Le emissioni sono invece rispettivamente di 113 – 119 g/km di CO2 e 121 – 128 g/km di CO2. Sulla parte della sicurezza, l’auto possiede fronte della l’ultimo Lexus Safety System+ che include il Proactive Driving Assist e il Driver Monitor ed altri sistemi di tecnologia avanzata.

Passiamo alla parte che attendevamo: i prezzi. Il nuovo Lexus UX 300h 2024 è disponibile negli allestimenti diversi (Urban, F-Design, F-Sport e Luxury) e i listini vanno dai 43.500 euro ai 58.000 euro. Per quanto concerne il modello elettrico UX 300e si parte da 58.000 euro per la versione a trazione anteriore.