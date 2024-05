Vodafone, tornano le SPECIAL fino a 200 giga al mese

Vodafone si sta migliorando e lo dimostrano le due offerte attualmente disponibili nella nuova campagna Silver. Con pochi euro mensili si può ottenere il meglio.

Solo gli utenti che partono da alcuni provider possono approfittare ed infatti non c’è opportunità per tutti. In questo momento anche un regalo è disponibile scegliendo il servizio SmartPay.

Vodafone, le Silver hanno attirato i vecchi clienti ed anche i nuovi: si arriva a 200 GB

Grazie alle migliori offerta attualmente disponibili, Vodafone torna a dominare il mercato della telefonia mobile. Le Silver sono ritornate e partono da meno di 8 € al mese.

Con la prima offerta si può ottenere già un grande traguardo, ovvero quello di avere 100 giga in 4G ogni mese. Ad accompagnare ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti, per un prezzo mensile unico di soli 7,99 €.

La seconda offerta di Vodafone si chiama Silver 150, offerta che costa solo 9,99 € al mese per tutti. Al suo interno minuti e messaggi come nel primo caso e 150 giga in 4G.

Chi vuole rientrare può sicuramente avere l’opportunità migliore di sempre, anche perché c’è un regalo che si può ottenere. Vodafone ha deciso almeno per il primo mese di concedere a tutti l’opportunità di pagare solo 5 €, per cui il vero prezzo mensile partirà dal secondo in poi.

C’è anche un altro regalo che potrebbe piacere a molti, siccome le facoltà delle due offerte aumentano. Scegliere gratuitamente il servizio di ricarica automatica noto come SmartPay comporta infatti il vantaggio di avere mensilmente 50 giga in più su ognuna delle due promo. Chiaramente non ci sono costi aggiuntivi e non ci saranno neanche in corso d’opera, per cui si può stare tranquilli. Gli utenti che sceglieranno queste soluzioni potranno arrivare ad un massimo di 200 giga dunque. Al momento Vodafone ha deciso di offrire le sue due Silver solo ed esclusivamente agli utenti che provengono da un provider virtuale o da Iliad.