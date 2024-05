Le estensioni del browser sono ottime per personalizzare i motori di ricerca. Offrono agli sviluppatori componenti aggiuntivi da utilizzare e agli utenti funzioni in più. Queste funzionalità software esterne possono servire a vari scopi tra cui correggere gli errori ortografici, bloccare gli annunci pubblicitari, monitorare produttività e giochi, e tanto altro. I browser mobili sono molto più flessibili, quindi vale la pena sfruttare i vantaggi del tuo dispositivo Android a buon mercato.

Ricordiamo che le estensioni del browser possono provenire da fonti affidabili e poco affidabili e, sebbene la maggior parte delle estensioni sia innocua, c’è sempre un leggero rischio. Questo è il motivo per cui la ricerca preventiva sull’estensione è una buona idea, tenendo conto sia della sua origine che dello sviluppatore. Come con le migliori piattaforme open source, la stragrande maggioranza è sicura.

Tra i migliori browser per Android mobile: Microsoft Edge

App affidabile con del potenziale, Microsoft Edge ha una fantastica libreria di estensioni, le poche mod che ha sono molto utili e facili da trovare. Apri l’app, il menu delle opzioni, seleziona le estensioni e il gioco è fatto. Il suo supporto per le estensioni mostra un’ammirevole dedizione alla creatività, per cui vale la pena provarla se hai voglia di cambiare scenario.

Altro browser intramontabile: Firefox

Firefox è un esempio da manuale di un servizio che ha resistito allo scorrere del tempo, mantenendo un livello costante di qualità su PC e ora su Android mobile. Per accedere alle estensioni, apri l’app e seleziona Componenti aggiuntivi nel menu nell’angolo in alto. Le estensioni più scaricate si concentrano sul miglioramento delle prestazioni e sul rafforzamento della privacy durante la navigazione. Presenta una vetrina di estensioni che richiama quella delle app nel Google Play Store.

Browser Kiwi

Potremmo definirlo una macchina per estensioni open source. Kiwi fa un ottimo lavoro nel rendere la navigazione web il più rapida e tranquilla possibile grazie ai tempi di caricamento brevi e all’impareggiabile blocco pop-up. L’app supporta le estensioni scaricate direttamente dal Web Store di Chrome, nonché dai file del tuo dispositivo.

Browser Lemur, un hub di estensioni personalizzabili

Sebbene la presentazione predefinita del browser Lemur sia un po’ blanda, l’immensa varietà di potenziali componenti aggiuntivi non sfigura. Offre il meglio sia del negozio web di Chrome che della home page delle estensioni Edge, supportando le estensioni di entrambi. Come Samsung Internet, l’app dispone di un menu per visualizzare le estensioni del browser, come i widget delle funzionalità, insieme a collegamenti alle rispettive gamme di prodotti Google e Microsoft. Ciò rende questo browser molto versatile.

Ultimo browser per Android ma non per importanza: Internet Samsung

Il browser Internet Samsung è diventato incredibilmente popolare da quando ha abbandonato l’esclusività Galaxy e, sebbene l’app funzioni bene sui dispositivi mobili, le sue estensioni sono eccezionali sui dispositivi Samsung. I dispositivi non Samsung purtroppo hanno accesso solo al blocco degli annunci pubblicitari, utile durante la navigazione ma non hanno una diffusione così vasta. Samsung Internet dispone anche di una funzione che consente agli utenti di visualizzare e gestire le proprie estensioni più rapidamente.

Può essere difficile provare un browser Web diverso, in particolare se hai le tue zone di comfort. Le estensioni dei browser funzionano per mantenere un certo livello di familiarità tra più app di navigazione web, quindi non devi abbandonare tutto ciò a cui sei abituato. Sono un ottimo modo per avventurarsi casualmente fuori dalla propria zona comfort, cercando le aggiunte a un’interfaccia familiare e così via. Se ciò non bastasse, ci sono sempre nuovi contenuti, quindi c’è sempre qualcosa di nuovo da trovare e aggiungere.