Tutti coloro che attivano di solito le offerte mobile online, dovranno dire addio ad un’offerta davvero strepitosa del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. La sua disponibilità sul sito ufficiale dell’operatore è stata infatti chiusa. Tutti gli interessati ad averla dovranno necessariamente attivarla recandosi presso uno dei negozi fisici autorizzati Kena.

Kena Mobile dice addio online alla sua super offerta a basso costo

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di chiudere online la disponibilità della sua super offerta a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima non sarà quindi più disponibile all’attivazione direttamente dal sito ufficiale dell’operatore virtuale.

Tutti coloro che vorranno attivare questa offerta, potranno recarsi presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore e attivare l’offerta. In questo caso, quest’ultima si chiamerà semplicemente Kena 4,99 Flash 100. Si tratta, in ogni modo, di un’offerta davvero eccezionale e che, ad un costo così basso, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 100 GB di traffico dati per navigare. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Anche presso i negozi fisici autorizzati Kena, l’offerta in questione avrà un costo di soli 4,99 euro al mese. Sarà però attivabile solo dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Ricordiamo, comunque, che l’operatore virtuale ha da poco aggiornato il suo catalogo con tante altre offerte interessanti. Per chi non ha bisogno di navigare in internet, ad esempio, è disponibile l’offerta mobile denominata Kena Voce. Quest’ultima ha un costo di 4,99 euro al mese ed include fino a 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri.