Il colosso giapponese Sony continua a stupire i suoi clienti amanti del gaming con tantissimi videogiochi e sconti davvero imperdibili. Ogni settimana, in particolare, l’azienda stupisce su PlayStation Store con tantissime offerte ed occasioni. Si tratta molto spesso di titoli anche piuttosto noti e che vengono proposti a dei prezzi decisamente convenienti rispetto al prezzo di listino. Tra le ultime offerte disponibili, però, ora gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi ad un costo di appena 5 euro. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store, nuovi sconti ed offerte con giochi a soli 5 euro

In questi ultimi giorni il colosso giapponese Sony ha aggiornato il suo vasto catalogo di offerte di videogiochi su PlayStation Store. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta ora proponendo tantissimi videogiochi di rilievo ad un costo davvero molto basso, che in alcuni casi arriva addirittura a 5 euro. A questi, vanno poi sempre considerati gli ultimi Sconti di Maggio con altrettante offerte.

Per gli amanti dei videogiochi Lego, sono disponibili in sconto ben due videogiochi a basso costo. Uno di questi è Lego Batman 3: Gotham e oltre. Quest’ultimo è al momento proposto ad un prezzo scontato di appena 4,79 euro. È poi disponibile sullo store anche il videogioco Lego The Hobbit. Quest’ultimo viene ora proposto ad un prezzo di soli 3,99 euro.

Gli sconti ed offerte disponibili su PlayStation Store non finiscono ovviamente qui. Sempre ad un prezzo di soli 3,99 euro sono disponibili altrettanti videogiochi interessanti. Tra questi, ricordiamo ad esempio Five Nights At Freddy, Darksiders Warmastered Edition, Batman: Arkham Knight e Dishonored 2. Su PlayStation Store, ci sono poi anche viodegiochi proposti ad un prezzo ancora più basso. Citiamo ad esempio il videogioco Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour, che è ora acquistabile ad un costo di appena 1,99 euro.

Ovviamente gli sconti e le offerte su PlayStation Store non finiscono qui. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per non perdervi nessuno sconto.