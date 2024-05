Nell’arena automobilistica europea, l’ombra della Cina si allunga sempre più, portando con sé una tempesta di preoccupazioni e incertezze. In mezzo a questo clima di apprensione, BYD si erge come uno dei principali protagonisti. Con la sua reputazione di pioniere tecnologico e l’ambizione di conquistare il mercato con veicoli elettrici a prezzi accessibili. Ma, un recente rapporto della Reuters ha gettato una luce sinistra sulle pratiche commerciali del colosso cinese al di là delle sue terre d’origine.

BYD e l’ipotetica una strategia commerciale

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, BYD potrebbe non essere così trasparente come si potrebbe pensare riguardo ai suoi costi. Mentre in Cina le loro vetture sono vendute a prezzi più modesti, in alcuni showroom europei il costo delle stesse auto potrebbe essere addirittura il doppio. Questa discrepanza solleva domande sull’integrità delle pratiche commerciali dell’azienda e suscita dubbi sulla sua trasparenza nei confronti dei consumatori europei. Anche se è comune che il valore economico dei mezzi varino da un mercato all’altro a causa di tasse, trasporti e altri fattori, l’aumento fino al doppio rispetto alla terra d’origine lascia perplessi molti osservatori del settore. La Reuters suggerisce che dietro tutto ciò possa celarsi una strategia ben precisa e orchestrata per massimizzare i profitti, piuttosto che una semplice riflessione delle spese di importazione e distribuzione.

Analizzando da vicino un esempio pratico, il SUV compatto Atto 3, venduto anche in Italia, viene proposto a un prezzo di partenza di circa 38.790 euro, rispetto ai 15.000 € in Cina. In Germania, il costo di partenza è ancora più alto, raggiungendo i 42.789€. Queste cifre sollevano non poche domande sulle motivazioni di BYD nel fissare numeri così elevati. Apparentemente allontanandosi notevolmente dai costi di produzione inferiori e dalle sovvenzioni governative che godono nei Paesi orientali. Ciò potrebbe anche essere spiegato come un’intenzione del brand di conservare un tono “premium” per i suoi modelli venduti nell’UE, mentre allo stesso tempo cerca di massimizzare i profitti. Ad ogni modo, qualunque siano le reali ragioni, gli acquirenti europei restano con i loro dubbi e incertezze riguardo ai veri costi dei veicoli che acquistano.