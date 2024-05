Logitech MX Keys Mini è la tastiera bluetooth perfetta per tutti coloro che vogliono avere tra le mani un prodotto assolutamente completo in ogni sua parte, in termini sopratutto di funzionalità raggiungibili dal consumatore finale, ma che allo stesso tempo non sia disposto a spendere cifre eccessive.

Il dispositivo in questione viene commercializzato in diverse varianti, che differiscono non tanto per il colore, quanto per la compatibilità, o meno, con il sistema operativo Windows o Mac. Per questo motivo, nel momento in cui doveste decidere di acquistarla, controllate attentamente tale fatto, in caso contrario vi potreste ritrovare tra le mani una tastiera di un tipo, piuttosto che un altro.

Logitech MX Keys Mini: che offerta sulla tastiera bluetooth

Una tastiera bluetooth di qualità ad uno dei prezzi più convenienti, è questo ciò che vi attende con la Logitech MX Keys Mini, che viene proposta, nella sua variante per Mac, con uno sconto del 51% sul valore originario di listino. Il suo prezzo consigliato sarebbe infatti di 129 euro, ma grazie alla promozione attivata da Amazon, l’utente si ritroverà a spendere solamente 62,99 euro per il suo acquisto finale a questo link.

Uno dei suoi pregi maggiori riguarda sicuramente le dimensioni, il prodotto infatti raggiunge solamente 9 x 9 x 160 millimetri, è una tastiera retroilluminata con LED singolo, quindi non RGB, perfettamente compatibile con tutti i modelli di casa Apple, dal MacBook, fino ai computer desktop. I tasti presentano una concavità che facilita il posizionamento del dito, e velocizza di molto la scrittura, grazie proprio ad una buona ergonomia generale, e prestazioni che vanno ben oltre le più rosee aspettative. Il prezzo indicato nell’articolo è valido per poco tempo, consigliamo di velocizzare il più possibile l’acquisto.