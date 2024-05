La piattaforma di condivisione di foto e video, Instagram, di recente, ha annunciato l’introduzione di quattro nuove funzioni per le Stories. Queste ultime promettono di rivoluzionare l’esperienza degli utenti. Tra le innovazioni più sorprendenti, spicca lo sticker “Tocca a te musicale”. Progettato per amplificare l’espressione emotiva delle persone attraverso la condivisione di brani musicali in linea con il proprio stato d’animo. Un’ opzione che consente di creare un’atmosfera unica nelle proprie storie. Coinvolgendo i follower e stimolando la creatività nell’ambito della condivisione di contenuti audiovisivi.

Instagram, tante novità interessanti

Ma non è tutto, Instagram ha introdotto lo sticker “Cornice”, un omaggio alla nostalgia delle foto istantanee. Questo innovativo strumento trasforma qualsiasi immagine in una polaroid digitale. Aggiungendo un tocco di originalità e autenticità alla condivisione di momenti speciali. Un dettaglio affascinante è la modalità di visualizzazione delle foto. Esso richiede di “scuotere” lo smartphone per rivelarla tutta, rievocando così l’esperienza tangibile delle vecchie macchinette fotografiche. Questa caratteristica unica conferisce alle foto condivise una dimensione tattile e interattiva. Rendendo l’esperienza stessa di condivisione ancora più coinvolgente e memorabile per tutti.

Le novità non finiscono qui. Instagram ha implementato anche la funzione “Ritagli”, che permette di trasformare una parte di qualsiasi video o immagine presente nel rullino fotografico in un adesivo personalizzato da aggiungere alle proprie stories o ai Reel. Tale opzione apre le porte alla creatività e all’originalità. Per un’ ulteriore possibilità di personalizzazione dei propri contenuti e per poter esprimere se stessi, la propria individualità in modo unico e distintivo. Infine, è stato introdotto anche lo sticker “Rivela“, pensato per i più timidi. Esso consente di pubblicare una storia nascosta da far scoprire ai propri amici e follower, invitandoli a inviare un messaggio privato per svelare il contenuto. Tutto ciò sarà presto disponibile su tutti i dopo di dispositivi. Sia Android che IOS. Ovviamente non vediamo l’ora di provarli per fornire una descrizione e valutazione più dettagliata a riguardo.