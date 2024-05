Elettricità, in questi ultimi anni si è sempre cercato un equivalente ecologico alla produzione e generazione di elettricità. Strabilianti ultimamente sono le notizie che arrivano in casa Tesla riguardo il Cybertruck, il quale ha diverse funzionalità.

Una di queste riguarda l’alimentazione, funzionando come un vero e proprio generatore, ma a che costo?.

Cybertruck, si parla di elettricità?

Uno dei vari proprietari del Cybertruck ha scoperto l’istallazione di Powershare, un dispositivo che permette alla macchina di alimentare un intera casa. Però ad un costo non accessibile a tutti.

Direttamente da quando è stato idealizzato e creato il primo Cybertruck, esso era già dotato di ricarica bi-direzionale. Funzione che permette a chi possiede questo splendido gioiello di alimentare attraverso il pick-up vari dispositivi fino ad una potenza che permette l’alimentazione di altre auto elettriche.

Come già introdotto prima il Cybertruck attraverso un dispositivo chiamato Powershare, permette ai proprietari di utilizzare il pick-up come una sorta di generatore in caso di emergenza arrivando a fornire energia persino ad una abitazione.

A questo argomento Tesla ha voluto precisare che i proprietari di Powerwall, ovvero il sistema di stoccaggio di energia domestica, hanno già l’hardware necessario per l’utilizzo della funzionalità Powershare.

Nel caso che non si possiede un Powerwall, c’è la possibilità di utilizzare il connettore a muro di Tesla insieme all’uso di un Gateway.

Per quanto riguarda i clienti della serie chiamata Foundation di Cybertruck, la azienda da gratuitamente l’hardware necessario per Powershare. Invece per i clienti della serie Foundation di Cyberbeast, essa offre un contributo di 4000$ per la futura istallazione.

Riguardo alcuni casi, un proprietario di Cybertruck, Joe Tegtmeyer, ha ricevuto un preventivo sconcertante di 64.275$ per l’istallazione del Powershare nella sua abitazione.

Il famoso preventivo conteneva al suo interno un acquisto di due Powerwall, il quale senza di questi arrivava ad una cifra di 33.837,50$. Prezzo molto elevato che a quanto pare risulta necessario per aumentare i KW.

Quindi diventa molto necessario da parte di Tesla di definire meglio i termini per quanto il Powershare diventa gratuito, evitando così casi del genere.