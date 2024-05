Nel contesto sempre mutevole delle offerte telefoniche, WindTre si è da poco distinta con un aggiornamento tariffario che coinvolge una delle sue soluzioni per la linea fissa, l’offerta Voce Più. Questo cambiamento potrebbe impattare significativamente gli utenti in procinto di attivare una nuova linea o coloro che valutano una possibile migrazione.

La promo che inizialmente si proponeva sul mercato al prezzo mensile di 15,90 euro, ha subito una graduale escalation dei costi nel corso degli anni. Di recente infatti, il prezzo è stato aggiornato a 19,99 € per ogni mensilità. Rappresentando un incremento non trascurabile rispetto alla sua prima incarnazione. Tale cambiamento, entrato in vigore il 22 aprile 2024, si applica esclusivamente alle nuove attivazioni, rispettando la tariffa precedente per coloro che già usufruiscono della promozione.

WindTre, cosa cambia per gli utenti?

L’ insieme di servizi inclusi nell’offerta WindTre resta invariato. Garantendo chiamate illimitate verso numeri nazionali e internazionali, senza opzioni per la connessione internet. Ma, l’aggiornamento tariffario potrebbe far riflettere gli utenti sulla sua effettiva convenienza. Specialmente considerate le altre alternative presenti sul mercato. La decisione dell’operatore di rivedere i prezzi potrebbe essere giustificata da varie ragioni. Tra cui l’adeguamento alle dinamiche del settore e il mantenimento della sostenibilità economica dell’azienda.

È importante notare che, oltre all’incremento del canone mensile, non sono state apportate modifiche al contributo di attivazione. Fissato a 30€ per i clienti con già una linea attiva e a 50€ per coloro che devono attivarne una per la prima volta. Questo dettaglio potrebbe avere un impatto sulla decisione degli di aderire o meno all’offerta. Considerando anche eventuali costi aggiuntivi associati all’attivazione della linea. Insomma, mentre WindTre rivede i suoi prezzi per l’offerta Voce Più, le persone sono chiamati a valutare attentamente le implicazioni di questa modifica e a confrontare le varie opzioni disponibili per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.