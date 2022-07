Dopo Qualcomm e Amazon, MediaTek ha annunciato una relazione strategica con Intel per produrre circuiti utilizzando Intel Foundry Services (IFS). MediaTek intende sviluppare una catena di approvvigionamento più equilibrata e resiliente aggiungendo un nuovo partner con capacità significative negli Stati Uniti e in Europa.

TSMC ora fornisce la maggior parte dei servizi di fonderia di MediaTek, ma l’azienda sta anche tentando di diversificare la propria catena di approvvigionamento aumentando la capacità di produzione sia negli Stati Uniti che in Europa. L’IFS di Intel è una scelta eccellente, con strutture in entrambe le sedi, e l’azienda prevede una collaborazione a lungo termine che include una varietà di tecnologie e applicazioni.

MediaTek produrrà i suoi chip in Europa e Stati Uniti

‘In qualità di uno dei migliori progettisti di chip fabless al mondo, MediaTek è un partner eccellente per IFS mentre ci avviciniamo al nostro prossimo capitolo di espansione’, ha dichiarato il presidente di IFS Randhir Thakur. ‘Abbiamo il mix ideale di tecnologia di processo moderna e capacità geograficamente diversificata per assistere MediaTek nella fornitura del prossimo miliardo di dispositivi connessi in una varietà di applicazioni’.

MediaTek vuole utilizzare le tecnologie di produzione Intel per produrre una serie di CPU per una varietà di dispositivi smart edge. La piattaforma IFS include tecnologie ottimizzate per prestazioni elevate, bassa potenza e connettività sempre attiva, oltre a transistor FinFET tridimensionali collaudati in produzione.

‘MediaTek ha sempre adottato una strategia multi-sourcing’, ha affermato NS Tsai, vicepresidente senior aziendale di Platform Technology & Manufacturing Operations presso MediaTek. Abbiamo già una collaborazione commerciale con Intel per le schede dati 5G e ora stiamo ampliando la nostra relazione per la produzione di dispositivi smart edge tramite Intel Foundry Services. ‘