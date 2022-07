La gomma magica è una fantastica nuova funzionalità della serie Pixel 6. Grazie alle capacità di intelligenza artificiale del chipset Tensor di Google, questa funzione può cancellare individui e oggetti indesiderati dalle tue immagini. Come proprietario di Pixel 6 Pro, chi scrive può parlare dell’efficacia di questa funzione, ma a volte lascia un artefatto che può essere visto quando si ingrandisce.

Tuttavia, possiamo anticipare che Google continuerà a migliorare Magic Eraser e che migliorerà nel tempo. Google ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Camouflage, disponibile immediatamente sul nuovo Pixel 6a. Questo è anche pensato per l’uso su persone e oggetti indesiderati che appaiono nelle tue immagini. Invece di farli scomparire, il Pixel 6a modificherà il colore e l’ombra dell’oggetto che distrae in modo che non sminuisca il soggetto della fotografia.

Google Pixel 6a arriverà il 28 luglio

Il mimetismo funziona meglio quando un oggetto dai colori brillanti sullo sfondo distrae dall’oggetto della tua fotografia. A causa dei suoi colori brillanti, l’oggetto potrebbe non essere adatto a Magic Eraser. Invece, l’uso del camuffamento cambierà il colore in qualcosa di meno evidente.

Trova una foto con una tonalità che distrae sullo sfondo su cui utilizzare il Camouflage. Tocca Modifica nella parte inferiore dello schermo, quindi scorri la barra in basso a sinistra per trovare Strumenti. Tocca Gomma magica sulla barra sopra Strumenti e vedrai due opzioni: Gomma e Camouflage. Poiché Gomma è la scelta predefinita, seleziona Mimetico. Se il telefono non sceglie automaticamente l’elemento che distrae, puoi ingrandire e delinearlo disegnando un cerchio attorno ad esso.

Le aree perse possono ripetere il processo. Le tonalità luminose e brillanti dello sfondo sono sostituite da grigi o altri toni scialbi.