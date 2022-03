Le nuovissime Honor Earbuds 3 Pro sono state annunciate al MWC 2022 ma senza una data di lancio ufficiale. A distanza di qualche settimana ecco arrivare la conferma che le cuffie sono disponibili per il pre-ordine dal 17 marzo e per la vendita a partire dal 25 marzo.

Queste date sono da intendersi esclusivamente per il mercato Cinese. Il produttore non ha ancora confermato il lancio in Europa, ma ormai siamo certi che sia solo questione di ore. Honor ha sempre dato precedenza al mercato domestico, lanciando i prodotti nel resto del mondo dopo qualche settimana.

L’attesa verso le Earbuds 3 Pro è veramente molto elevata sia per poter scoprire la qualità audio di queste cuffie true-wireless ma anche per l’inedita feature che possono vantare. Infatti, si tratta delle prime cuffie al mondo in grado di monitorare la temperatura corporea di chi le indossa. Grazie ai sensori interni, le cuffie possono rilevare la temperatura con un’accuratezza di 0.3 gradi centigradi.

Honor Earbuds 3 Pro si preannunciano rivoluzionarie grazie al sistema di monitoraggio della temperatura corporea integrato nelle cuffie

Dal punto di vista tecnico, le Honor Earbuds 3 Pro sono caratterizzate da una doppia unità coassiale con un driver ampio e un tweeter ceramico. Questa configurazione permette di coprire una ampia gamma di suoni e al tempo stesso vantare un sistema di riduzione del rumore di altissimo livello.



Non manca il supporto all’Intelligenza Artificiale per ottimizzare l’equalizzazione. Inoltre, le cuffie sono dotate della ricarica rapida 5C che permette di avere ore e ore di autonomia in riproduzione musicale con una ricarica anche breve. L’azienda indica che con 30 minuti di ricarica è possibile avere fino a 24 ore di musica.

Tutte queste feature sono condensate in un’auricolare di circa 5.1 grammi di peso. Il prezzo di lancio di Honor Earbuds 3 Pro in CIna è di circa 140 euro mentre in Europa arriveranno ad un prezzo di 199 euro.