Dopo molte anticipazioni ed indiscrezioni, finalmente il nuovo Realme GT Neo3 ha una data di uscita ufficiale. L’azienda ha confermato che il device sarà presentato il prossimo 22 marzo in Cina e lascerà tutti a bocca spalancata.

Infatti, la stessa Realme ha condiviso alcune informazioni riguardo il nuovo GT Neo3 che creano parecchia attesa. Stando ad un nuovo poster pubblicitario, il device sarà caratterizzato dalla presenza di un sistema di ricarica rapida a 150W.

Il produttore sostiene che si tratta della tecnologia di ricarica più veloce ed efficiente al mondo e che le prestazioni di ricarica sono inarrivabili dalla concorrenza. Entrando più nello specifico, la batteria del device può passare dallo 0% al 50% in appena 5 minuti.

Realme GT Neo3 sarà il primo device al mondo a vantare un sistema di ricarica rapida a 150W che offre prestazioni di ricarica incredibili

Per una ricarica completa della batteria da 4.500mAh basteranno appena 15-20 minuti. Questo significa che anche una ricarica breve permetterà al GT Neo3 di accumulare abbastanza energia per non lasciare mai gli utenti senza smartphone.

Per raggiungere queste prestazioni di ricarica, Realme ha confermato che lo smartphone è dotato di un sistema di raffreddamento dedicato. Grazie a questa soluzione, è possibile dissipare il calore e quindi salvaguardare le componenti. Inoltre, il sistema di ricarica rapida a 150W è stato testato a fondo da TUV Rheinland con 41 prove diverse, eseguite per verificare la sicurezza degli utenti.

Ricordiamo che il Realme GT Neo3 è atteso con un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca troverà spazio il SoC MediaTek Dimensity 8100 affiancato da 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria UFS 3.1. La fotocamera posteriore sarà tripla con un’ottica principale Sony IMX766 da 50MP, un sensore ultra-wide da 8MP e una lente macro da 2MP.