Nonostante manchino ancora parecchi mesi al debutto della famiglia iPhone 14, i flagship di Apple sono costantemente al centro delle indiscrezioni. Infatti, nelle scorse ore sono trapelati alcuni dettagli sul possibile design finale dei device.

Le informazioni emerse riguardano le dimensioni e il form factor dei dispositivi di Cupertino. Grazie alle specifiche CAD fornite da un insider, è stato possibile elaborare i primi render degli iPhone 14 e 14 Pro.

In particolare, grazie al lavoro di David Kowalski di @xleaks7 e al sito Pigtou è possibile ammirare per la prima volta il nuovissimo iPhone 14 Pro in colorazione oro. Il flagship Apple appare in tutta la sua bellezza sia in foto ma anche in un video su YouTube che ne mostra le finiture a 360 gradi.

Apple iPhone 14 Pro si mostra per la prima volta nei render 3D in attesa della presentazione ufficiale che avverrà nella seconda metà dell’anno

Come si evince dalle immagini, la particolarità principale di iPhone 14 Pro sarà il display e il notch di forma insolita. Apple sembra intenzionata ad abbondare la tacca tipica degli ultimi modelli per adottare un notch punch hole.

Tuttavia, saranno presenti due aree distinte, una tonda e una ovale. Nella prima sarà posizionata la fotocamera frontale, nella seconda la sensoristica per il funzionamento del Face ID. Utilizzando questa soluzione, il display diventerà più grande e potrà coprire una porzione maggiore della superficie frontale. Ci aspettiamo che il pannello abbia una diagonale da 6.1 pollici con cornici ridotte e simmetriche.

Resteranno invariati sulla sinistra i tasti per il volume e lo switch per mettere lo smartphone in modalità silenziosa. Sulla destra ci sarà il pulsante di accensione e spegnimento mentre sul fondo la porta Lightning per la ricarica e lo speaker audio.