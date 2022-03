Google annuncia un partnership con il team McLaren di Formula 1

Grazie a questa partnership, il team McLaren potrà sfruttare le tecnologie e l’esperienza di Google in molteplici campi. Durante tutta la stagione, la squadra utilizzerà device Android pensati per ottimizzare la tecnologia 5G così come si affiderà a Chrome per la navigazione web.

Queste soluzioni permetteranno di velocizzare le operazioni di comunicazione e di verifica dei dati durante tutte le fasi delle competizioni. L’obiettivo è quello di migliorare le performance delle vetture di Formula 1 e Extreme E durante le gare.